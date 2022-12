De 4 beste Android-apps en games van de week (#48 2022)

Muzikale jaarlijstjes en overleef jij een zombie-aanval? Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

1. Spotify

Afgelopen week bracht Spotify Wrapped 2022 uit. Dit muzikale jaaroverzicht laat zien naar welke nummers, albums en artiesten je afgelopen maanden het meest hebt geluisterd. Het overzicht staat als het goed is op het thuisscherm van de Spotify-app.

Wrapped 2022 lijkt in grote lijnen op voorgaande edities, maar er zijn ook toevoegingen. Je kunt nu bijvoorbeeld zien welke muziekpersoonlijkheid je hebt. Wie bijvoorbeeld vaak naar onbekende artiesten luistert is een avonturier, terwijl mensen die veel naar hetzelfde luisteren als specialisten te boek staan.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify AB 8,8 (27.370.992 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Instafest

Is Spotify Wrapped niets voor jou? Er zijn meer manieren om je muzieksmaak aan de wereld te laten zien. Instafest maakt bijvoorbeeld een festivalposter van jouw muzikale voorkeuren. De dienst maakt verbinding met je Spotify-account om een persoonlijke poster samen te stellen.

Hiervoor worden je topartiesten van het jaar gebruikt en bepaalde luistergegevens gedeeld. Vervolgens genereert Instafest automatisch een poster voor een driedaags muziekfestival, met jouw meest beluisterde artiesten als headliners. Je kunt de poster nog een beetje naar eigen hand zetten door bijvoorbeeld een andere kleur te kiezen en op social media te delen.

3. Reigns: Three Kingdoms

Netflix bracht afgelopen week een nieuw deel in de populaire Reigns-serie uit. In Three Kingdoms herbeleef je een klassiek Chinees verhaal over drie koninkrijken uit de Han-dynastie. Aan jou de taak om je eigen dynastie te creëren en dit rijk zo groot mogelijk te maken.

Reigns: Three Kingdoms is een strategiegame. Je komt dus alleen vooruit wanneer je vooraf goed over je zetten nadenkt. Zo kun je politieke invloed winnen door veldslagen te winnen, maar ook door strategisch te trouwen. Three Kingdoms is qua speelstijl een kaartenspel waar je keuzes maakt door naar links en rechts te vegen, een beetje à la Tinder.

Reigns: Three Kingdoms Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

4. 20 Minutes Till Dawn

Het doel in 20 Minutes Till Dawn is heel simpel: overleef de monsteraanval. Je wordt gedurende twintig minuten aangevallen door enge wezens en aan jou de taak om deze hordes neer te maaien. Hoe je dit doet is compleet aan jou.

Zo kun je monsters uitschakelen met een jachtgeweer, door vuur te spuwen of door tactisch messen te werpen als een ninja. De spelopzet van 20 Minutes Till Dawn is dus continu hetzelfde, maar toch verveelt de game niet. Je kunt iedere ronde namelijk uniek maken door bijvoorbeeld wapens te upgraden of door met een nieuw karakter te spelen.

20 Minutes Till Dawn Erabit Studios 9,2 (25.903 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

