De 4 beste Android-apps en -games van de week (#48 2023)

Slinger langs gebouwen door de stad, leer alles over alles en verzamel zoveel mogelijk grondgebied. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Kinnu

Wil jij het liefst van alles iets afweten en breid jij graag je algemene kennis uit? Neem dan een kijkje bij Kinnu. De app noemt zich de mogelijkheid om je superkracht te ontwikkelen, maar eigenlijk kun je gewoon leren over van alles en nog wat.

Leren klinkt natuurlijk niet altijd even aantrekkelijk, maar Kinnu maakt het behapbaar met kleine stukjes tekst of audio-opnames. Zo kun je altijd en overal leren over onderwerpen als psychologie, financiën, wetenschap, technologie, de Griekse mythologie en nog veel meer. Veel leerplezier!

Kinnu: Superpower learning Kinnu 9,4 (2.453 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Spider Fighting

Stel je voor: je ben een superheld met speciale krachten om met spinnenwebben van gebouw naar gebouw te slingeren en je verslaat slechteriken om de stad te redden. Komt dat je bekend voor? Dat is de game Spider Fighting natuurlijk!

In Spider Fighter speel je als een superheld en vecht je tegen schurken. Deze open wereld game laat je vrij rondrennen, -slingeren en -vliegen door de stad. Het spel heeft zich natuurlijk flink laten inspireren op de Spiderman-games en is verrassend vermakelijk.

Spider Fighting: Hero Game Zego Studio 8,2 (12.067 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Bolt

Je kent Bolt misschien van de elektrische deelstepjes op vakantie, de leenfietsen in Nederland en de snel te boeken taxiritten vanaf je smartphone. Om passagiers en chauffeurs van die taxi’s een veiliger gevoel te bieden tijdens de rit, heeft Bolt nu een nieuwe opname-functie toegevoegd aan app.

Volgens Bolt is veiligheid de hoogste prioriteit voor gebruikers van de dienst en daar moet deze functie aan bijdragen. Voel je je tijdens een rit onveilig, dan kan de opname gestart worden waarna enkel een Bolt-medewerker deze beluisteren en beoordelen. Zo sta je er niet alleen voor in een nare situatie.

Bolt: Ritten op aanvraag Bolt Technology 9,4 (5.223.235 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Paper.io 2

Een aantal jaar geleden waren ze razend populair: io-games als Agar.io, Slither.io en veel meer. In dit type games speel je online tegen andere spelers om de grootste, langste of sterkste te worden. Zo ook in Paper.io 2.

In Paper.io 2 is het jouw taak om het grootste oppervlak aan papier te verzamelen. Dat doe je door beetje bij beetje jouw territorium uit te breiden en oppervlakte in te pikken, maar let op. Snijdt iemand jouw lijn terwijl je buiten je gebied bent, dan ben je af. Veel speelplezier!

Paper.io 2 VOODOO 6,8 (2.088.698 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

