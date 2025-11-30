De 5 beste Android-apps en -games van de week (#48 2025)

Beantwoord quizvragen over jouw favoriete Netflix-series, gebruik een app voor jouw powernap, word de beste koffieboer en houd dagelijks je humeur bij.

Dit zijn de beste apps en games van week 48

De week is voorbij gevlogen, maar natuurlijk niet compleet zonder een kakelvers overzicht van de beste apps en games. We bespreken er weer vijf die je allemaal in de Play Store vindt. Download of updatet ze gelijk zodat jij er weer tegenaan kunt.

1. Nap & Recharge

Even een dutje in de middag om daarna weer fris en fruitig door te kunnen met je dag. De gloednieuwe app Nap & Recharge maakt dat mogelijk. Probeer het uit en wie weet wordt deze wetenschappelijk onderbouwde app jouw nieuwe powernap-maatje.

Hoe het werkt? Je selecteert eerst de gewenste lengte van je dutje, valt in slaap met kalmerende geluiden en wordt (hopelijk) uitgerust wakker. Maak zeker ook gebruik van de hersteltracker, persoonlijke focus-resetknop en dutjeskaart. Welterusten!

Nap & Recharge: Timer+Tracker Haszler e.U. Gratis via Google Play via Google Play

2. Netflix Puzzled

Hoeveel weet jij eigenlijk over jouw favoriete films en series op Netflix? Hopelijk een heleboel, want je kunt nu quizzen en puzzelen in de splinternieuwe app Netflix Puzzled. Verder vind je er tal van easter eggs, van Stranger Things tot KPop Demon Hunters.

De app is gratis en je komt er (vooralsnog) ook geen vervelende advertenties tegen. Alle spellen, puzzels en vragen in de app zijn trouwens niet alleen online, maar ook gewoon offline spelen. Heerlijke dagelijkse uitdagingen om je hoofd over te breken.

Netflix Puzzled Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. Vibejar

Vibejar is een simpele app om je dagelijkse humeur bij te houden. Geef elke dag aan hoe jij je voelt aan de hand van emoji’s of korte aantekeningen. Hiermee krijg je na verloop van tijd mooie inzichten die weergegeven worden met fraaie visualisaties.

Met dynamische thema’s transformeert de app zodanig dat die perfect jouw huidige stemming weerspiegelt. Blij? Dan ze je dat in elk scherm en elke knop. Somber? De app kleurt in warme, geruststellende tonen. Maak ook gebruik van de dagelijkse reminders.

VibeJar-Mood Tracker & Journal Ninad Mohite Gratis via Google Play via Google Play

4. Brewtopia: Grow Coffee Beans

Apps en spellen met koffie als thema: die kennen we inmiddels wel. Toch is er onlangs een leuke toevoeging bijgekomen. Maak kennis met Brewtopia, waarin je je eigen koffiebedrijf moet opbouwen. Het spelletje is – net als koffie zelf – aardig verslavend.

Ga voor een duurzame manier van telen en oogsten van je bonen voor de lekkerste koffie. Maar, kruip ook in de huid van een barista en maak de mooiste creaties. Verder moet je de lokale gemeenschap helpen. Brewtopia is ook beschikbaar op je desktop.

Brewtopia: Grow Coffee Beans LBC Studios Inc. Gratis via Google Play via Google Play

5. Waze

De populaire navigatie-app Waze heeft sinds deze week een trucje dat we al kennen van Google Maps: het kunnen gebruiken van de app op je telefoon om locaties voor navigatie te selecteren terwijl je gewoon verbonden blijft met Android Auto.

Na maandenlange tests lijkt dit nu algemeen beschikbaar te zijn. Dat is fijn, want automobilisten die geen touchscreen hebben (maar bijvoorbeeld draaiknoppen), kunnen dus binnenkort ook op hun telefoonscherm aan de slag met navigeren.

Waze-navigatie en live verkeer Waze 8.0 (8.838.286 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

