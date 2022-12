De 5 beste Android-apps en games van de week (#49 2022)

Samen een mysterie oplossen en je beste vriend op je telefoonscherm. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Proton Drive

Proton, bekend van het veilige privacybewuste e-mailprogramma Proton Mail, heeft een beveiligde cloudopslagapp uitgebracht. Proton Drive gaat de concurrentie met onder meer Google Drive aan. Je gebruikt de app onder meer voor het veilig opslaan van bestanden. Deze documenten kun je altijd en overal bereiken, als je maar een internetverbinding hebt.

Proton Drive probeert zich via haar strikte beveiligingsmaatregelen te onderscheiden. Zo worden bestanden niet alleen in de cloud, maar ook lokaal opgeslagen. Indien je telefoon gestolen wordt kunnen dieven de documenten dus niet zomaar openen. Met het gratis pakket van Proton Drive kun je maximaal 1GB opslagruimte gebruiken. Wil je meer bestanden opslaan, dan heb je een betaald abonnement nodig.

Proton Drive: Cloudopslag Proton AG Gratis via Google Play via Google Play

2. Antioch: Scarlet Bay

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar eindelijk is Antioch: Scarlet Bay verkrijgbaar voor Android-telefoons. Deze game draait om het ontrafelen van een mysterie. Dat doe je door slim naar aanwijzingen te speuren en hints op te pakken. Het spel heeft een atmosferische cyberpunkachtige vormgeving.

Wat Antioch uniek maakt, is dat je de game samen met iemand anders speelt. Dat kan via online multiplayer, maar ook samen met iemand op de bank. Dit geeft een hele unieke en toffe dynamiek aan het spel, want de keuzes van individuele spelers kunnen soms grote gevolgen voor de verhaallijn hebben.

Antioch : Scarlet Bay Unexpected Studio € 3,49 via Google Play via Google Play

3. Locket

Steeds meer mensen op social media hebben het over Locket. Deze app toont een widget op het thuisscherm van je Android-smartphone met daarin een livefoto van je beste vrienden. Hetzelfde gebeurt de andere kant op: vrienden zien jouw gezicht op hun thuisscherm voorbijkomen.

Iedere keer dat je je telefoon ontgrendelt wordt de foto ververst. Op die manier zie je wat iedereen de hele dag doet. Locket heeft daarin wel wat weg van BeReal, de ‘anti-Instagram-app’ die onlangs nog door Apple werd uitgeroepen als dé app van 2022. BeReal daagt gebruikers uit om elkaar authentieke foto’s in het moment te sturen, in plaats van gestileerde plaatjes.

Locket Widget Locket Labs, Inc. 8,6 (54.465 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Greg

Heb jij geen groene vingers, maar ben je wel gek op planten? Dan kun je Greg waarschijnlijk goed gebruiken. Deze app weet niet alleen planten te herkennen, maar kan je ook alles vertellen over de ideale potgrootte en hoeveel zonlicht de groene vriend nodig heeft.

Onlangs is Greg compleet vernieuwd. Versie 2.0 heeft de nieuwe ‘Plant Vision’-functie. Hiermee kun je planten identificeren via de camera van je smartphone. Zodra duidelijk is met wat voor soort plant je te maken hebt, schotelt de app je een compleet verzorgingsschema inclusief tips van experts voor. De app is gratis om te proberen, maar voor alle functies moet je betalen.

Plant Identifier & Care - Greg Gregarious Inc 7,8 (777 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Art of Fighting 2

Liefhebbers van oldschool-vechtspellen opgelet. Art of Fighting 2 is een retro-fighter waarin je het opneemt tegen een computer. Beide vechters hebben unieke kenmerken, voor- en nadelen en speciale bewegingen. Aan jou de taak om ijzersterke trap- en stootcombinaties te maken (en zelf zoveel mogelijk klappen te ontwijken).

Art of Fighting 2 is een oude game, maar nu opnieuw uitgegeven. De makers hebben onder meer nieuwe functies toegevoegd, waaronder de mogelijkheid om zowel zwakke als sterkere aanvallen te doen. Laatstgenoemde trappen en stoten hebben meer impact, maar maken je ook kwetsbaarder voor tegenaanvallen.

ART OF FIGHTING 2 ACA NEOGEO SNK CORPORATION € 4,99 via Google Play via Google Play

