De 5 beste Android-apps en -games van de week (#49 2023)

Ontdek je eigen muzieksmaak, vecht tegen vijanden en maakt toffe animaties. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps- en -games van de week.

1. Imprint

Google heeft de beste apps van dit jaar bekendgemaakt en deze keer is dat Imprint. Met deze app staat leren in visuele vorm centraal. De applicatie helpt je met het verbeteren van je kennis op het gebied van technologie, wetenschap, gezondheid, financiën en nog veel meer.

De cursussen zijn verdeeld in behapbare hoofdstukken, zodat je snel kunt leren wanneer het jou uitkomt. Lessen zijn voorzien van afbeeldingen, grafieken en meer visuele elementen die je helpen snel de stof tot je te nemen. Ook wordt de app geprezen als een betere invulling voor je tijd dan sociale media. Leer ze!

Imprint: Learn Visually Polywise 10 (1.320 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Honkai Star Rail

De beste games van het jaar in de Play Store zijn ook bekendgemaakt. Google koos als beste mobiele game voor Honkai Star Rail. In dit geanimeerde spel speel je als Trailblazer en reis je de wereld over om problemen op te lossen die zijn veroorzaakt door de vijand Stellaron.

Het spel bevat turn-based-combat en is ook verwant aan de populaire mobiele game Genshin Impact. Door strategisch te kiezen met welk personage je het gevecht aangaat, kun je optimaal profiteren van de speciale eigenschappen om zo beter te kunnen duelleren. Klaar voor actie? Veel gameplezier!

Honkai: Star Rail COGNOSPHERE PTE. LTD. 8,8 (267.958 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spotify

Heb je het al gezien? Spotify Wrapped 2023 staat online. Dit kleurrijk vormgegeven overzicht vat al jouw geluisterde muziek van dit jaar voor je samen. Zo kom je erachter wie jouw meest beluisterde artiest is, welk genre je het leukst vond en welke nummers er voor jou in de toplijsten staan.

Je vindt het Wrapped-overzicht op de homepagina in Spotify. Daar verschijnt nu de knop ‘Wrapped 2023’. Op deze pagina zie je de afspeellijsten die zijn gemaakt op basis van jouw muzieksmaak. Bekijk hier ook de videoboodschap van jouw favoriete artiest en vergeet niet je Spotify Wrapped op al je sociale media te delen. Dat vinden je vrienden vast interessant!

Spotify: Muziek en podcasts Spotify AB 8,6 (30.100.385 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Chrome Valley Customs

Ook uit het lijstje beste Android-games van het jaar: Chrome Valley Customs. Met deze mobiele game ga je oude roestbakken volledig restaureren. Zo vervang je ieder kapotte onderdeel, werk je de lak mooi af en kies je het interieur van je dromen.

Daarnaast personaliseer je de auto’s met extra lampen, lage bumpers of een dikke spoiler. Het is je doel in Chrome Valley Customs om de beste garage te worden. Ga daarom slim om met wat je koopt en verkoop auto’s voor een betere prijs. Ondertussen breid je ook puzzelend je garage uit. Sleutel ze!

Chrome Valley Customs Space Ape 8,6 (149.901 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. FlipaClip

Weet je nog dat je vroeger met een stapel papiertjes en een pen, zelf een flipbook maakte? Je tekende op iedere pagina hetzelfde poppetje met telkens net een andere houding. Zo ontstond er een animatie wanneer je door de blaadjes bladerde.

Met FlipaClip kun je ook zulke getekende animaties maken, maar dan op je smartphone of tablet. Daarbij komen een hoop extra functies. Zo kun je tekenen op video’s die je maakt met je telefoon, muziek en geluidseffecten toevoegen en zelfs meedoen aan teken-challenges tegen anderen online. Teken ze!

FlipaClip: Create 2D Animation Visual Blasters LLC 8,2 (633.714 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

