De 5 beste Android-apps en -games van de week (#49 2025)

Ontdek of je nog waardevolle munten in huis hebt, bekijk je Spotify Wrapped, speel gratis Red Dead Redemption en zorg voor focus met een ‘boonvriend’.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 49

Ook deze week laten we niet zomaar voorbijgaan zonder een overzicht van de beste apps en games. Met toppers die je niet wil missen. Je vindt ze uiteraard allemaal in de Play Store. Download ze en vertel ons in de reacties welke jouw favoriet is!

1. Focus Friend

In deze drukke tijden behoren focus-timers tot de populairste apps om te downloaden. De vrolijke insteek van Focus Friend maakt focussen gemakkelijker en leuker dan ooit. Dat komt door het boontje in de app, dat graag jouw nieuwe beste vriend wordt.

Net als jij, is de boon gebaat bij de nodige focus op z’n tijd. Maar, onderbreek je je boon door de timer uit te zetten, wordt hij of zij erg verdrietig. Voltooi je focussessies en krijg prijzen. Hiermee kun je dingen kopen om de kamer van jou en je boon mee in te richten.

Focus Friend by Hank Green Honey B Games 9.0 (5.462 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Red Dead Redemption

Inmiddels is het ruim vijftien jaar geleden dat we kennismaakten met outlaw John Marston. In 2018 verscheen de succesvolle opvolger van Red Dead Redemption. Sinds deze week kun je de legendarische game ook op je Android spelen, maar let wel op.

Red Dead Redemption is alleen gratis te spelen voor Netflix-abonnees. Daarnaast is er een speciale zombie-uitbreiding inbegrepen in de download. Genoeg om de komende tijd zoet mee te zijn. Pak de teugels dus maar goed vast en geef je paard de sporen.

Red Dead Redemption NETFLIX Netflix, Inc. 7.0 (17.535 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spotify

We konden er deze week echt niet omheen: Spotify Wrapped is weer uit! Zoals elk jaar krijg je weer een mooi overzicht van de nummers en artiesten die je het afgelopen jaar het vaakst hebt geluisterd. En ook de nodige feitjes over je luistergedrag ontbreken niet.

Zo krijg je dit jaar onder andere je luisterleeftijd gebaseerd op de muziek die je luistert. Daarnaast wordt er gekeken naar je favoriete genres, podcasts en de dag waarop je de meest diverse muziek hebt afgespeeld. Kun jij raden wat je topnummer van het jaar is?

Spotify: Muziek en podcasts Spotify AB 8.6 (34.638.449 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Abyss Hunters

Met een grote groep avonturiers gevechten aangaan om de meest bizarre monsters te verslaan. In Abyss Hunters kan het. Deze fantasygame is deze week uitgekomen en heeft spelers een hele hoop te bieden: monsters, magie en een hoop mysteries.

Abyss Hunters is een klassieke RPG met eindeloos speelplezier. Zo zijn er meer dan honderd wapens om ten strijde mee te trekken. Ondertussen verbeter je je uitrusting en skills en verzamel je buit. Hopelijk klaar om uiteindelijk de ultieme eindbaas te verslaan.

Abyss Hunters F5 Game Gratis via Google Play via Google Play

5. CoinSnap

Heb jij nog oude buitenlandse muntjes op zolder liggen? Stof ze af en neem ze onder de loep met de app CoinSnap. Zo weet je precies om welke munten het gaat. Scan ze voor uitgebreide info over de herkomst, de staat, het materiaal en de leeftijd ervan.

Bij erg waardevolle munten krijg je zelfs een geschatte waarde te zien. De app is vooral bedoeld om muntjes te identificeren en is minder sterk in het bepalen van een precieze waarde. Coinsnap is in de Play Store bekroond als ‘Best Hidden Gem’ van 2025.

Iedere zondag een overzicht met de nieuwste Android-apps en -games?