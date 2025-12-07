Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#49 2025)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
7 december 2025, 15:56
3 min leestijd
De 5 beste Android-apps en -games van de week (#49 2025)

Ontdek of je nog waardevolle munten in huis hebt, bekijk je Spotify Wrapped, speel gratis Red Dead Redemption en zorg voor focus met een ‘boonvriend’.

Lees verder na de advertentie.

Dit zijn de beste apps en games van week 49

Ook deze week laten we niet zomaar voorbijgaan zonder een overzicht van de beste apps en games. Met toppers die je niet wil missen. Je vindt ze uiteraard allemaal in de Play Store. Download ze en vertel ons in de reacties welke jouw favoriet is!

1. Focus Friend

In deze drukke tijden behoren focus-timers tot de populairste apps om te downloaden. De vrolijke insteek van Focus Friend maakt focussen gemakkelijker en leuker dan ooit. Dat komt door het boontje in de app, dat graag jouw nieuwe beste vriend wordt.

Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green
Focus Friend by Hank Green

Net als jij, is de boon gebaat bij de nodige focus op z’n tijd. Maar, onderbreek je je boon door de timer uit te zetten, wordt hij of zij erg verdrietig. Voltooi je focussessies en krijg prijzen. Hiermee kun je dingen kopen om de kamer van jou en je boon mee in te richten.

Focus Friend by Hank Green

Focus Friend by Hank Green

Honey B Games

Gratis via Google Play

2. Red Dead Redemption

Inmiddels is het ruim vijftien jaar geleden dat we kennismaakten met outlaw John Marston. In 2018 verscheen de succesvolle opvolger van Red Dead Redemption. Sinds deze week kun je de legendarische game ook op je Android spelen, maar let wel op.

Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX
Red Dead Redemption NETFLIX

Red Dead Redemption is alleen gratis te spelen voor Netflix-abonnees. Daarnaast is er een speciale zombie-uitbreiding inbegrepen in de download. Genoeg om de komende tijd zoet mee te zijn. Pak de teugels dus maar goed vast en geef je paard de sporen.

Red Dead Redemption NETFLIX

Red Dead Redemption NETFLIX

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. Spotify

We konden er deze week echt niet omheen: Spotify Wrapped is weer uit! Zoals elk jaar krijg je weer een mooi overzicht van de nummers en artiesten die je het afgelopen jaar het vaakst hebt geluisterd. En ook de nodige feitjes over je luistergedrag ontbreken niet.

Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts
Spotify: Muziek en podcasts

Zo krijg je dit jaar onder andere je luisterleeftijd gebaseerd op de muziek die je luistert. Daarnaast wordt er gekeken naar je favoriete genres, podcasts en de dag waarop je de meest diverse muziek hebt afgespeeld. Kun jij raden wat je topnummer van het jaar is?

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify AB

Gratis via Google Play

4. Abyss Hunters

Met een grote groep avonturiers gevechten aangaan om de meest bizarre monsters te verslaan. In Abyss Hunters kan het. Deze fantasygame is deze week uitgekomen en heeft spelers een hele hoop te bieden: monsters, magie en een hoop mysteries.

Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters
Abyss Hunters

Abyss Hunters is een klassieke RPG met eindeloos speelplezier. Zo zijn er meer dan honderd wapens om ten strijde mee te trekken. Ondertussen verbeter je je uitrusting en skills en verzamel je buit. Hopelijk klaar om uiteindelijk de ultieme eindbaas te verslaan.

Abyss Hunters

Abyss Hunters

F5 Game

Gratis via Google Play

5. CoinSnap

Heb jij nog oude buitenlandse muntjes op zolder liggen? Stof ze af en neem ze onder de loep met de app CoinSnap. Zo weet je precies om welke munten het gaat. Scan ze voor uitgebreide info over de herkomst, de staat, het materiaal en de leeftijd ervan.

CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier
CoinSnap - Coin Identifier

Bij erg waardevolle munten krijg je zelfs een geschatte waarde te zien. De app is vooral bedoeld om muntjes te identificeren en is minder sterk in het bepalen van een precieze waarde. Coinsnap is in de Play Store bekroond als ‘Best Hidden Gem’ van 2025.

Iedere zondag een overzicht met de nieuwste Android-apps en -games?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Games Productiviteit Muziek en audio Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#48 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#48 2025)

30 november 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#47 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#47 2025)

23 november 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#46 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#46 2025)

16 november 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#45 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#45 2025)

9 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren