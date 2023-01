De 3 beste Android-apps en games van de week (#5 2023)

Een gigantische openwereld en het regent zaagbladen. Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en games van de week.

1. Sands of Salzaar

Sands of Salzaar is een enorm uitgebreide openwereldgame. Dit betekent dat hoe het spel verloopt, grotendeels aan jezelf ligt. Nadat je een personage (inclusief unieke kenmerken en achtergrondverhaal) hebt gekozen, kun je helemaal zelf bepalen wat je gaat doen.

De gigantische spelwereld van Sands of Salzaar is tot de nok toe gevuld met (vijandelijke) facties, bandieten, handelaren en andere figuren. Hierdoor verveel je je niet snel. Sands of Salzaar kwam eerst in China uit.

Dit merk je aan het feit dat niet alle vertalingen goed zijn verwerkt. Zo kom je af en toe nog Chinese teksten in de game tegen, al mag dit de pret niet drukken.

Sands of Salzaar X.D. Network € 4,69 via Google Play via Google Play

2. one sec

One sec heeft een simpel, maar groots doel voor ogen: jou bewuster maken van je telefoongebruik. Dat doet de Android-app door, hoe kan het ook anders, één seconde van je tijd te vragen. Iedere keer dat je een afleidende app (zoals social media) opent, dwingt one sec je om één seconde adem te halen. Vervolgens opent de applicatie in kwestie pas.

Het idee hierachter is dat je bewust wordt van hoe vaak je bepaalde apps opent. Volgens eigen onderzoek daalt het gebruik van afleidende applicaties hierdoor met meer dan 50 procent. Je kunt one sec gratis met één app gebruiken. Wil je meer programma’s toevoegen? Dan moet je een abonnement à 3,59 euro per maand afsluiten.

one sec—delay distracting apps riedel.wtf GmbH 9,8 (1.198 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. A Slight Chance of Sawblades

Zo gelaagd en gigantisch als Sands of Salzaar is, zo rechtdoorzee is A Slight Chance of Sawblades. Daar is echter niets mis mee, want deze game van zelfstandig ontwikkelaar ChinyKian is ontzettend vermakelijk.

Het doel van het spel is overzichtelijk. Er vallen zaagbladen uit de lucht en jij moet deze ontwijken. Dat doe je door te springen, ontwijken en salto’s te maken. De verslavende en vermakelijke gameplay wordt versterkt door de aanstekelijke muziek en retrovormgeving.

A Slight Chance of Sawblades chinykian Gratis via Google Play via Google Play

