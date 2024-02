De 4 beste Android-apps en -games van de week (#5 2024)

Game op je Xbox vanaf je smartphone, plak jezelf op het lichaam van een jonge god of vecht je een weg door golf van vijanden. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 5 in 2024

Zoals elke zondag sluiten we het weekend af met de allerbeste Android-apps en -games van de week. Het gaat om apps die deze week in het nieuws waren, games die net zijn uitgekomen of gewoon toffe titels die je misschien toch nog een keertje wil downloaden. Geen tijd te verliezen, want dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Xbox

Heb jij een Xbox, maar nog niet de Xbox-app op je smartphone? Dan is het hoog tijd om die te downloaden, want Microsoft heeft het makkelijker gemaakt om te gamen op je telefoon. De app kan games streamen vanaf je console, maar waar je eerst een bluetooth-controller hiervoor nodig had, hoeft dit nu niet meer.

De Xbox-app bevat touchbediening. Hiermee wordt er een digitale controller over je game afgebeeld. De functie is nu in bèta, maar verschijnt waarschijnlijk snel bij iedereen. Wil je toch liever met een controller gamen? Dan kan dat natuurlijk ook gewoon door er eentje te koppelen via bluetooth en je telefoon in een houder te zetten. Veel speelplezier!

2. Tiny Quest

Wie houdt van constante actie moet Tiny Quest proberen. Deze mobiele game zit er namelijk vol mee. Door te vechten tegen vijanden spaar je punten en breid je je leger uit. En hoe groter je leger, hoe groter de vijanden. En dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Als kleine strijder ga je op pad door mijnen en kerkers op zoek naar items die je helpen sterker te worden. Hierdoor kun je vervolgens de eindbazen verslaan, die er niet altijd uitzien zoals je zal verwachten. Je downloadt de game via de knop hieronder in de Play Store.

3. How We Feel

Mentale gezondheid wordt steeds belangrijker, want in een drukkere wereld waarbij je wordt overspoeld met prikkels is het soms moeilijk om rust te vinden. De app How We Feel is in 2023 gelanceerd en ontwikkeld door onder meer wetenschappers en therapeuten om je inzicht te geven in je mentale gezondheid.

In de app houd je bij hoe je je dagelijks voelt, waarna je na een tijd beter inzicht krijgt in wat er goed en fout gaat. Ook leer je op die manier waar je valkuilen zitten en wat jouw triggers zijn om je minder fijn te voelen.

Met die kennis weet je waar verandering nodig is voor betere mentaliteit. De app is overigens volledig gratis, zodat jij je zonder onderbrekingen kan focussen op jezelf.

4. Wombo Me

Altijd al een superheld, zakenman of fitnesstrainer willen zijn? Dan helpt Wombo Me je er (digitaal) mee en het enige wat jij hoeft te doen, is één foto maken. De app gebruikt AI om jouw gezicht te verwerken op het lichaam naar keuze.

Met één foto kan de app al aan de slag en binnen een korte tijd heb je meerdere avatars voor je. Je kiest zelf welke je wel en niet wil opslaan. Wombo Studios staat bekend om de generatieve AI-apps. Waar Wombo Me zich focus op het maken van een persoon, maak je met Wombo Dream alles wat je maar kunt bedenken.

