Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11

Bekijk actie

Deze Android-apps en -games mag je niet missen (overzicht #5 2026)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
1 februari 2026, 16:02
3 min leestijd
Deze Android-apps en -games mag je niet missen (overzicht #5 2026)

Maak koken met YouTube-video’s eindelijk makkelijk, verdien sneller geld op Marktplaats, speel een knotsgek vechtspel en word de beste versie van jezelf.

Lees verder na de advertentie.

Dagelijks komen er nieuwe Android-apps en -games uit. Elke week zetten wij de beste vijf voor je op een rijtje. Haast je dus naar de Play Store en upgrade jouw smartphone met deze vier nieuwe apps én een leuke update in een app die jij vast op je toestel hebt.

1. Cook the Quest

Kook jij graag en gebruik je daar YouTube-video’s bij? Dan ken je vast de frustratie van het moeten pauzeren en hervatten van een video met natte handen, waardoor je de hele tijd met een handdoek bezig bent. De nieuwe app Cook the Quest heeft dé oplossing.

Cook the Quest: Gamify cooking
Cook the Quest: Gamify cooking
Cook the Quest: Gamify cooking
Cook the Quest: Gamify cooking
Cook the Quest: Gamify cooking

Plak een YouTube-link in de app zodat de video getransformeerd wordt naar een gestructureerde kookopdracht, inclusief ingrediëntenlijst, instructies en tijdstempels. Zo hoef je alleen op het juiste fragment te tikken en niet met vieze handen te scrollen.

Cook the Quest: Gamify cooking

Cook the Quest: Gamify cooking

Blcklst Apps

Gratis via Google Play

2. Astro Busters

Asteroids is een klassiek spel uit 1979, onder andere verschenen op de Atari en Game Boy. De modernste creatie geïnspireerd op deze arcade-shooter, speel je op je Android en heet Astro Busters. Verwacht realistische fysica, responsieve besturing en actie.

Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters
Astro Busters

In het spel ga je missies aan en upgrade je wapens en schepen om tegen vijanden in de ruimte te vechten. Er is zowel een single- als multiplayermodus, net waar je zin in hebt. Blijk je erg goed te zijn? Bestorm de cloud-gebaseerde leaderboards en maak furore!

Astro Busters

Astro Busters

Astrobuster Studios

Gratis via Google Play

3. Glimpsely

We vinden (mentale) gezondheid belangrijker dan ooit. Tegenwoordig zijn daar allerlei apps voor. Gebruik bijvoorbeeld Glimpsely om de beste versie van jezelf te worden. Deze app combineert het tracken van gewoontes, een stemmingsdagboek en analyses.

Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits
Glimpsely: Build Better Habits

De app focust op het in kaart brengen van je voortgang en verrast je regelmatig met leuke feitjes en statistieken zoals ‘Als je leest, is je stemming meestal 20 procent beter’. De app werkt volledig offline, waardoor al je gegevens veilig op je telefoon blijven.

Glimpsely: Build Better Habits

Glimpsely: Build Better Habits

Omkar Shinde

Gratis via Google Play

4. Gumslinger 2: Ducks & Nukes

Een knotsgek spel dat zich afspeelt in het Wilde Westen. En een spel waar je met eenden en kernwapens je vijanden kan bestoken. Of eigenlijk met alles in je omgeving. De gummyachtige poppetjes uit deel 1 zijn terug en geiniger en gewelddadiger dan ooit.

Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Gumslinger 2: Ducks & Nukes

Zo zit Gumslinger 2 vol met duels tussen onder andere vikingen, robots, bewakers uit Squid Game en Batman. Om er maar een paar te noemen. Elk schot is een hilarisch spektakel terwijl je gummypoppetjes door de lucht vliegen en spectaculair ontploffen.

Gumslinger 2: Ducks & Nukes

Gumslinger 2: Ducks & Nukes

Itatake

Gratis via Google Play

5. Marktplaats

Een van de bekendste apps van ons land is die van verkoopplatform Marktplaats. Die schijnt op ruim 10 miljoen smartphones geïnstalleerd te zijn. Met de nieuwste AI-tool (Supersnelle Advertenties) in de app, maak je makkelijk een kant-en-klare advertentie.

Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats

Hoe werkt het? Nou, je uploadt een foto van je product en AI gaat daarmee aan de slag. Zo wordt de titel voor je ingevuld, net als de beschrijving, details en de juiste categorie. Daarna hoef je alleen nog maar de (vraag)prijs te bepalen en een laatste check te doen.

Marktplaats

Marktplaats

Marktplaats BV

Gratis via Google Play

Volg je ons nog niet? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en download ook zeker onze app, zodat je helemaal niets meer mist.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Games Eten en drinken Winkelen Gezondheid Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#4 2026)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#4 2026)

25 januari 2026

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#3 2026)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#3 2026)

18 januari 2026

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#2 2026)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#2 2026)

11 januari 2026

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#1 2026)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#1 2026)

4 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren