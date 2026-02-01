Deze Android-apps en -games mag je niet missen (overzicht #5 2026)

Maak koken met YouTube-video’s eindelijk makkelijk, verdien sneller geld op Marktplaats, speel een knotsgek vechtspel en word de beste versie van jezelf.

Dagelijks komen er nieuwe Android-apps en -games uit. Elke week zetten wij de beste vijf voor je op een rijtje. Haast je dus naar de Play Store en upgrade jouw smartphone met deze vier nieuwe apps én een leuke update in een app die jij vast op je toestel hebt.

1. Cook the Quest

Kook jij graag en gebruik je daar YouTube-video’s bij? Dan ken je vast de frustratie van het moeten pauzeren en hervatten van een video met natte handen, waardoor je de hele tijd met een handdoek bezig bent. De nieuwe app Cook the Quest heeft dé oplossing.

Plak een YouTube-link in de app zodat de video getransformeerd wordt naar een gestructureerde kookopdracht, inclusief ingrediëntenlijst, instructies en tijdstempels. Zo hoef je alleen op het juiste fragment te tikken en niet met vieze handen te scrollen.

Cook the Quest: Gamify cooking Blcklst Apps Gratis via Google Play via Google Play

2. Astro Busters

Asteroids is een klassiek spel uit 1979, onder andere verschenen op de Atari en Game Boy. De modernste creatie geïnspireerd op deze arcade-shooter, speel je op je Android en heet Astro Busters. Verwacht realistische fysica, responsieve besturing en actie.

In het spel ga je missies aan en upgrade je wapens en schepen om tegen vijanden in de ruimte te vechten. Er is zowel een single- als multiplayermodus, net waar je zin in hebt. Blijk je erg goed te zijn? Bestorm de cloud-gebaseerde leaderboards en maak furore!

Astro Busters Astrobuster Studios Gratis via Google Play via Google Play

3. Glimpsely

We vinden (mentale) gezondheid belangrijker dan ooit. Tegenwoordig zijn daar allerlei apps voor. Gebruik bijvoorbeeld Glimpsely om de beste versie van jezelf te worden. Deze app combineert het tracken van gewoontes, een stemmingsdagboek en analyses.

De app focust op het in kaart brengen van je voortgang en verrast je regelmatig met leuke feitjes en statistieken zoals ‘Als je leest, is je stemming meestal 20 procent beter’. De app werkt volledig offline, waardoor al je gegevens veilig op je telefoon blijven.

Glimpsely: Build Better Habits Omkar Shinde Gratis via Google Play via Google Play

4. Gumslinger 2: Ducks & Nukes

Een knotsgek spel dat zich afspeelt in het Wilde Westen. En een spel waar je met eenden en kernwapens je vijanden kan bestoken. Of eigenlijk met alles in je omgeving. De gummyachtige poppetjes uit deel 1 zijn terug en geiniger en gewelddadiger dan ooit.

Zo zit Gumslinger 2 vol met duels tussen onder andere vikingen, robots, bewakers uit Squid Game en Batman. Om er maar een paar te noemen. Elk schot is een hilarisch spektakel terwijl je gummypoppetjes door de lucht vliegen en spectaculair ontploffen.

Gumslinger 2: Ducks & Nukes Itatake Gratis via Google Play via Google Play

5. Marktplaats

Een van de bekendste apps van ons land is die van verkoopplatform Marktplaats. Die schijnt op ruim 10 miljoen smartphones geïnstalleerd te zijn. Met de nieuwste AI-tool (Supersnelle Advertenties) in de app, maak je makkelijk een kant-en-klare advertentie.

Hoe werkt het? Nou, je uploadt een foto van je product en AI gaat daarmee aan de slag. Zo wordt de titel voor je ingevuld, net als de beschrijving, details en de juiste categorie. Daarna hoef je alleen nog maar de (vraag)prijs te bepalen en een laatste check te doen.

Marktplaats Marktplaats BV 8.6 (348.226 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

