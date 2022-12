De 4 beste Android-apps en games van de week (#50 2022)

Snel een nieuwe profielfoto maken en hoe lang blijf jij staan? Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

1. Vampire Survivors

Uit het niets is de populaire game Vampire Survivors nu ook op Android verkrijgbaar. Het spel kwam eind 2021 uit voor pc’s en de Xbox en wist in korte tijd een cultstatus op te bouwen. De Android-versie was niet aangekondigd, maar is sinds afgelopen week gratis te downloaden.

Het doel in Vampire Survivors is simpel: zo lang mogelijk overleven. Er komen hordes monsters op je af en aan jou de taak om die een kopje kleiner te maken. Leg je het loodje, dan moet je opnieuw beginnen. Vampire Survivors is ontzettend verslavend en kost geen geld, al zitten er wel advertenties in het spel.

Vampire Survivors Poncle 8,8 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Lensa

Sociale media als Instagram, TikTok en Twitter worden sinds enige tijd overspoeld door foto’s die met kunstmatige intelligentie (AI) gemaakt zijn. Veel mensen gebruiken hiervoor Lensa. Deze AI-app maakt binnen een handomdraai tientallen mogelijke profielfoto’s voor je.

Het enige dat Lensa nodig heeft zijn foto’s (tussen de tien en twintig) waarop jouw gezicht duidelijk te zien is. Vervolgens maakt de app allerlei profielfoto’s met verschillende thema’s, van heel kunstzinnig tot aan realistisch. Om Lensa-kiekjes te bewerken heb je een betaald abonnement op de dienst nodig.

→ Download Lensa in de Google Play Store (gratis, met in-app aankopen)

Lensa: Avatar Maker, Editor Prisma Labs, Inc. 7 (142.089 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Path of Ra

Path of Ra is een verhalende puzzelgame. Je kruipt in de huid van Ramses, een Egyptische farao die per ongeluk is opgesloten in zijn eigen tombe. En dat is niet het enige probleem: je komt er namelijk ook achter dat je een hiëroglief bent geworden.

Ontsnappen is alleen mogelijk door alle onderdelen van je hart bij elkaar te puzzelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hiervoor moet je ruim 60 raadsels oplossen. Afgezien van de puzzels is Path of Ra ook een schitterend vormgegeven game met een fijne sfeer.

Path of Ra - Narrative Puzzle Oneiric Tales Gratis via Google Play via Google Play

4. Island

We sluiten af met een hele praktische app. Island maakt het mogelijk om twee versies van één app afzonderlijk van elkaar te draaien. Wat daar het voordeel van is? Op die manier kun je bijvoorbeeld twee aparte WhatsApp-nummers op één toestel draaien, zonder dat je twee simkaarten in de telefoon hoeft te stoppen.

Ook kun je bijvoorbeeld aparte apps voor privé en werk aanmaken. Island maakt het dus mogelijk om apps te klonen. De naam van de applicatie slaat op het gegeven dat de telefoon als het vasteland wordt gezien, en dat de gekloonde apps ‘eilandjes’ zijn.

Island Oasis Feng Gratis via Google Play via Google Play

