De 5 beste Android-apps en -games van de week (#50 2023)

Chat met je vrienden die een iPhone hebben, geef een bokkige kopstoot aan een voetganger of ontwerp een moderne poster. Dat en meer check je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Beeper Mini

Je hebt misschien wel gehoord van iMessage. Deze berichten-app is exclusief voor Apple-gebruikers en dat zorgt vooral in de Verenigde Staten voor veel ophef. Met de Beeper Mini-app kun je als Android-gebruiker nu ook groepsberichten sturen via iMessage, reageren op chats en foto’s in hoge kwaliteit sturen.

Eerder kondigde smartphonefabrikant Nothing de app Nothing Chats aan, maar de lancering ging niet bepaald goed. Er bleek twijfelachtige beveiliging bij de app te zijn, omdat al het contact via externe servers ging. De makers van Beeper Mini zeggen dat hun berichten-app net zo veilig is als iMessage op Apple-producten en berichten zijn volledig gecodeerd.

Beeper Mini: Chat With iPhones Beeper 5,6 (1.481 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Goat Simulator 3

Het is een hilarisch aanzicht: als een stel geiten door de stad heen rennen, terwijl je een spoor van vernieling achterlaat. In Goat Simulator is niets te gek en het derde deel is net in de Google Play Store verschenen.

De game biedt een grote en rijkgevulde open wereld die er voor een mobiele game ook nog eens mooi uitziet. Goat Simulator 3 kost zo’n 14 euro in de Play Store en is daarmee ruim 50% goedkoper dan op consoles. Wat ons betreft zijn de gekke activiteiten, grappige missies en leuke easter eggs die prijs ook zeker waard.

Goat Simulator 3 Coffee Stain Publishing € 13,99 via Google Play via Google Play

3. Files by Google

Voor wie weleens een document moet scannen, maar geen scanner thuis heeft, beschikte Google Drive al een tijdje over een handige functie. Met de digitale scanner gebruik je jouw smartphone-camera om fysieke documenten te digitaliseren. Google brengt de functie nu ook naar de Files by Google-app, die je misschien al wel op je smartphone hebt staan.

Files by Google is voor veel Android-smartphones de app om door je lokale bestanden te scrollen. De app kan ook automatisch foto’s van documenten op je smartphone herkennen en maakt hier vervolgens zelf een digitale kopie van. De nieuwe scan-functie rolt nu uit, dus houdt de Play Store in de gaten om de app te updaten.

Files by Google Google LLC 9,2 (7.662.677 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Hello Neighbor Nicky’s Diaries

Houd jij van een uitdagende mobiele game? In Hello Neighbor Nicky’s Diaries ga je op pad in het huis van je vreemde buurman. Wat gaat er achter dit eigenaardige personage schuil? Jij zoekt het uit, maar pas op: de buurman zit namelijk achter je aan en leert hoe jij je door het huis manoeuvreert.

Klim je graag vaak door het raam van het huis? Dan zal de buurman deze beter beveiligen. Maak daarom slim gebruik van de voorwerpen die je onderweg tegenkomt. Zo puzzel je je een weg door het huis met springlaarzen, een röntgenbril en nog veel meer. Succes!

Hello Neighbor Nicky's Diaries tinyBuild Gratis via Google Play via Google Play

5. Microsoft Designer

De kracht van kunstmatige intelligentie is enorm. Zeker op het gebied van generatieve AI – waarbij je dingen ontwikkelt aan de hand van tekstopdrachten – zijn de resultaten indrukwekkend. Microsoft heeft de handen ineengeslagen met de makers van Dall-E, zodat je met de Microsoft Designer-app de mooiste AI-foto’s ontwikkelt.

Met de app maak je niet alleen foto’s, maar ook ontwerpen voor kaarten, uitnodigingen, flyers en meer. De app kan ook onderschriften voor je social media-posts bedenken, de achtergrond van een foto verwijderen of het formaat van je ontwerp aanpassen van horizontaal tot verticaal. Wordt zelf ontwerper met hulp van AI in de Microsoft Designer-app.

Microsoft Designer Microsoft Corporation Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games