De 4 beste Android-apps en games van de week (#51 2022)

Moordmysteries oplossen en een Zelda-achtige game. Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

1. Twelve Minutes

Stap voor stap bouwt Netflix een indrukwekkende gameportefeuille op. Deze week bracht het streamingbedrijf Twelve Minutes uit. Deze thriller speelt zich af in een klein appartement, waar de hoofdpersoon vastzit in een verhaal dat zichzelf elke twaalf minuten reset. Aan jou de taak om het mysterie op te lossen voordat de timer opnieuw begint.

We zullen niets verklappen over het verhaal, maar wat een romantisch avondje op de bank had moeten worden loopt af in een drama. Iedere keer dat het spel reset moet je goed opletten, want alle mogelijke aanwijzingen kunnen je helpen bij het oplossen van het mysterie. Twelve Minutes is alleen beschikbaar voor Netflix-abonnees.

Twelve Minutes Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Readwise Reader

Readwise Reader is dé app voor fanatieke lezers. Deze app verzamelt alles wat je nog wil lezen op een plek. Je kunt niet alleen artikelen opslaan, maar ook pdf-bestanden, e-mails (en nieuwsbrieven), e-boeken, Twitter-berichten en zelfs YouTube-video’s.

Verder gebruik je Readwise Reader om interessante passages te onderstrepen. Deze ‘highlights’, zoals de markeringen in de app heten, kun je nog verder van opmerkingen voorzien. Op die manier lees je artikelen aandachtiger en steek je er meer van op. Readwise Reader is momenteel in bèta, dus mogelijk voelt de testversie nog wat wankel aan.

Readwise Reader Readwise Gratis via Google Play via Google Play

3. Afterplace

Ben je gek op de beroemde Zelda-games? Dan moet je Afterplace eens proberen. De makers van deze game zijn overduidelijk geïnspireerd geraakt door Zelda. Afterplace is een openwereldgame met een enorme spelomgeving. Extra leuk is dat niet alle locaties en interessante plekken op een map staan aangegeven: de meeste bezienswaardigheden moet je zelf ontdekken.

Afterplace is een mysterieus 2D-avonturenspel waarbij drie thema’s centraal staan: het verhaal beleven, vijanden verslaan en de wereld ontdekken. De game is voorzien van prachtige muziek en speelt heerlijk weg dankzij de (uitstekende) digitale bediening. Je kunt Afterplace ook spelen met een gamecontroller.

Afterplace Evan Kice € 6,49 via Google Play via Google Play

4. Ninja Must Die

Als Afterplace aan de ene kant van het gamespectrum staat, dan vinden we Ninja Must Die aan de overzijde. In dit chaotische spel ben je vooral bezig met heel snel rennen, aanvallen ontwijken, een hoop springen en vijanden een kopje kleiner maken.

Ninja Must Die is een ontzettend dynamische game: jouw karakter rent met een noodvaart door de wereld. Tussendoor moet je zoveel mogelijk punten verzamelen en aan het eind van ieder level wacht er een eindbaas op je. Ninja Must Die is gratis te spelen, maar bevat wel in-app aankopen.

Ninja Must Die Pandada Games Gratis via Google Play via Google Play

