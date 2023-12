De 4 beste Android-apps en -games van de week (#52 2023)

Stream al je favoriete films en series vanaf één app, achterhaal wie er aan het saboteren is en help een verdwaalde robot zijn huis te vinden. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. KPN TV+

KPN ontwikkelt een nieuwe TV+-app als vervanger voor de KPN TV-app. Hierin kun je – naast online televisie kijken – als KPN-klant al je streamingdiensten samenvoegen. Zo houd je in één app bij welke films en series je hebt gezien en bij welke dienst deze titels te vinden zijn.

Ook de zoekfunctie is verbeterd, wat betekent dat je makkelijker afleveringen van tv-programma’s terugvindt. Daarnaast kunnen tot acht bewoners van je huis een eigen profiel aanmaken met een eigen kijklijst en persoonlijke aanbevelingen. Veel streamplezier!

KPN TV KPN 7,8 (53.677 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Wie is de Mol?

Molloten opgelet: Wie is de Mol? begint binnenkort weer en natuurlijk doe je thuis mee met de zoektocht naar degene die het spel saboteert. Goed nieuws, want de Wie is de Mol?-app – waarmee je zelf punten inzet op de vermeende mol – is dit jaar vernieuwd.

Vooral het ontwerp van de app is op de schop gegaan en het systeem waarmee je punten uitdeelt aan de kandidaten bevat nu een handige slider. Met de ‘Gelijk verdelen’-knop spreid je jouw punten over iedere deelnemer. Je kunt via de app ook meedoen aan polls tijdens de uitzendingen en je verdenkingen delen met andere Molloten! Veel kijk- en speelplezier!

Wie is de Mol? AVROTROS 8,6 (12.338 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Mekorama

In Mekorama, een game die al enige tijd beschikbaar is voor Android, help je een verdwaalde robot naar huis door uitdagende diorama’s. Maar pas op, want grote machines en vijanden maken het je moeilijk. De levels van de game zijn vormgegeven in een minimalistische blokkenstijl, met ieder een eigen uitdaging.

Daarnaast kunt je zelf levels ontwerpen met de Diorama-maker, waarbij je gebruik maakt van bouwmaterialen die jij tijdens het spel tegenkomt. Weet jij het robotje door de levels heen te helpen? Denk goed na en puzzel je een weg door Mekorama.

Mekorama Martin Magni 8,6 (409.541 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Jeugdjournaal

De kans is groot dat jij je smartphone gebruikt om het laatste nieuws lezen, bijvoorbeeld via het Google Nieuws-overzicht of de NOS-app. Met de Jeugdjournaal-app zijn ook je kinderen op de hoogte van het laatste nieuws, in een taal die hen aanspreekt.

De app is nu voorzien van interactieve elementen, zoals stellingen, quizvragen en nieuwsvideo’s. Zo ontdekken de jongste al swipend wat er speelt in de wereld. Wees niet bang dat het zo verslavend wordt als Instagram of TikTok, want de app voorkomt dat kinderen te lang achter elkaar door de app scrollen.

Jeugdjournaal NOS 8,4 (4.978 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games: