De 5 beste Android-apps en -games van de week (#52 2025)

Haal goedkoop een kerstmaaltje in huis, ontdek de geheimen van een keizerlijke stad, scan verdachte linkjes en red je ontvoerde vader. Dit zijn de beste apps en games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 52

De laatste week van het jaar sluiten we gewoon af met een vijftal apps die we deze week de moeite waard vonden. Ken jij ze toevallig al? Neem dan zeker ook nog even een kijkje bij ons jaaroverzicht van apps en games voor nog veel meer inspiratie!

1. Too Good To Go

Met de feestdagen voor de deur wordt er weer veel ingekocht door winkels, horeca en supermarkten. Verspilling ligt dus op de loer, maar daar komt Too Good to Go om de hoek kijken. Ontdek met de app welke lokale bedrijven nog lekker eten over hebben.

Het werkt als volgt: ontdek op de kaart wie er onverkocht voedsel aanbiedt en tegen welke (vaak schappelijke) prijzen. Soms weet je precies wat je koopt, soms zijn het verrassingsboxen. Zo bespaar je geld en help je mee voedselverspilling voorkomen.



Too Good To Go

2. Dadish 4

Dadish 4 is het nieuwste deel van dit retro platformavontuur rondom radijsjes. Uiteraard heeft ook dit deel weer een flinke uitdaging voor je in huis, want papa radijs is ontvoerd! Jij als zoon moet hem zien te redden. Dat moet snel, want er is geen tijd te verliezen.

Reken af met vijanden als kaas- en pizzamonsters én wees op je hoede voor de grote tunnelboormachine. Die wil namelijk niets liever dan je verpletteren. Er zijn 50 lastige levels in de kenmerkende klassieke stijl van Dadish om je deze dagen mee te vermaken.

Dadish 4

3. Snippet

Een simpele recorder die opnames direct naar je terugspeelt: dat is de nieuwe app Snippet. Je gebruikt ‘m bijvoorbeeld om je spraak te verbeteren als je een taal of toneeltekst aan het leren bent, wil oefenen met zingen of een instrument leert bespelen.

Wat Snippet bijzonder maakt, is dat je de app ook over andere applicaties heen kunt tonen. Hierdoor kun je scripts of bladmuziek lezen in de ene app, terwijl Snippet een perfecte opname maakt van je gesproken tekst of gespeelde muziek. Experimenteer maar eens!

Snippet

4. Where Winds Meet

Een rpg in het China van de tiende eeuw. Het genre van Where Winds Meet is Wuxia, een genre dat letterlijk ‘vechtkunsten’ en ‘ridderlijkheid’ betekent. In het spel ga je als beginnend zwaardmeester op zoek naar de geheimen van de keizerlijke hoofdstad.

In deze open world-game heb je veel vrijheid en heeft elke keuze die je maakt gevolgen. De gevechten die je voert en reizen die je maakt worden prachtig weergegeven. Leuk feitje is dat je je eigen stem kunt gebruiken om je personage vorm te geven.

Where Winds Meet

5. URL Check

Vooral nu zijn criminelen er weer volop op uit om jou te verleiden op allerlei gevaarlijke linkjes te klikken, bijvoorbeeld via mail of WhatsApp. Wat is er dan makkelijker dan elke URL die je krijgt eerst even grondig te laten checken? Precies dat doet URL Check.

URL Check heeft enkele machtigingen nodig om volledig te kunnen werken, maar eenmaal geopend wordt alles netjes voor je gescand en bijgehouden. Ook krijg je waarschuwingen als de app een linkje vindt dat mogelijk niet te vertrouwen is.

URLCheck

