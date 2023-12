De 5 beste Android-apps en -games van de week (#53 2023)

Vraag AI om hulp, bescherm je varkensschuur en verbeter de nachtrust van je oma. Je leest het in deze 53e en allerlaatste editie van de beste Android-apps en -games van de week in 2023.

1. Microsoft Copilot

Microsoft heeft deze week de Copilot-app gelanceerd op de Google Play Store. Eerder was de AI-bot van de techgigant al online te gebruiken en nu is hij er dus ook in app-vorm. Je kunt zonder een Microsoft-account beginnen, waarna je de kunstmatige intelligentie kunt vragen om teksten of codes te schrijven en afbeeldingen te genereren.

Opvallend is dat Copilot van Microsoft op ChatGPT 4 van OpenAI draait. En hoewel je bij OpenAI zo’n 20 dollar per maand betaald om gebruik te maken van de slimste chatbot, is het bij Microsoft Copilot helemaal gratis. Installeer de app zelf en kijk wat ‘ie voor jou kan doen!

​​Microsoft Copilot Microsoft Corporation 8 (2.084 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Little Piggy Defense

Let op! Er komt een grote stroom aan vijanden aan. Zorg dat jij en je andere varkensvrienden veilig blijven door jezelf goed te verdedigen. Dit doe je doormiddel van varken-turrets, varken-lasers en varken-bazooka’s. Versla golf na golf zoveel mogelijk slechteriken.

Little Piggy Defense speelt enorm intuïtief. Je verdedigt je terrein met geschut waar je voor moet sparen en wat je kunt upgraden. Per ronde komen er meer en grotere vijanden op je af die allemaal op pad zijn naar jouw geliefde hutje. Houd jij ze op afstand? Succes!

Little Piggy Defense Gameduo 7,6 (733 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Nacht & Rust

Nacht & Rust in een app van Nederlandse bodem, ontwikkeld door verschillende zorggroepen en gezondheidsinstituten. Met de app willen de ontwikkelaars ouderen helpen aan een goede nachtrust. De app is ontwikkeld voor zorgmedewerkers en behandelaren, maar geeft alle gebruikers uitgebreid informatie over goede nachtrust.

Zo legt de app aan de hand van specifieke situaties uit welke stappen je kunt ondernemen om goede slaap te bevorderen. Ook kun je met de app in kaart brengen welke problemen er bij een client of familielid plaatsvinden. Hopelijk helpt Nacht & Rust in de zorg voor betere slaap bij ouderen. Slaap lekker!

Nacht & Rust House of Wassermann Gratis via Google Play via Google Play

4. Flying Tank

De naam van deze mobiele game verklapt al een hoop. Jij bestuurt namelijk een vliegende tank en gaat het gevecht aan met kwaadaardige tegenstanders. Het spel bestaat uit talloze missies, die leiden tot zes eindbazen. Afhankelijk van jouw levels en upgrades kun je deze eindbazen aan.

Kies strategisch hoe je het gevecht aangaat. Welke munitie gebruik? Val je van zij of van boven aan? En welke uitrusting is het best. Ontwijk ook de kogels, lasers en explosieven van de tegenstanders, zodat je vliegende tank heel blijft. Veel succes in de ruimte!

Flying Tank HEXAGE Gratis via Google Play via Google Play

5. Kwit

Roken is natuurlijk hartstikke slecht voor je, maar stoppen is lang niet altijd zo makkelijk gezegd als gedaan. Een ‘stoppen met roken’-app zoals Kwit kan je daarom net iets beter op weg helpen met het stoppen met roken. En wat is nou een mooier moment, dan vanaf de eerste dag van 2024?

De app is overzichtelijk vormgegeven en past zich aan op jouw eigenschappen. Zo geef je aan wanneer je het liefst rookte en waarom je wil stoppen. Ook berekent de app hoeveel geld je per dag bespaard op basis van hoeveel je eerder rookte. En om je nóg beter te motiveren, kun je een widget toevoegen op je Android-thuisscherm. Zo zie je in een snelle blik hoelang je al gestopt bent en wat het je oplevert.

Kwit - Stop met roken Kwit SAS 8,4 (10.271 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

