De 4 beste Android-apps en games van de week (#6 2023)

Gruwelijke monsters, liefelijke make-up en een tool die je helpt om artikelen te schrijven: dit zijn de beste Android-apps van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Avatar Generations

Ben je fan van Avatar: The Last Airbender? Dan is Avatar Generations, gebaseerd op de populaire Nickelodeon-serie, een aanrader. Het gaat om een RPG-game die het verhaal van de serie volgt, aangevuld met nieuwe content. Al je favoriete helden zijn aanwezig en je reist naar iconische locaties om de balans in de Four Nations te herstellen.

Het spel is natuurlijk het leukst voor kenners van Avatar, maar ook leken kunnen de game goed volgen. Je gaat gevechten aan en lost puzzels op. Dit is de eerste keer dat je Avatar op je smartphone kunt spelen. Dat is gratis, maar je kunt in de app wel aankopen doen die je sneller verder brengen in de game.

Avatar Generations CDE Entertainment 8 (1.680 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Trendio

Ben je veel met mode en make-up bezig? Dan kun je Trendio eens proberen. De app is vormgegeven als een sociaal medium, maar is dat niet echt. Je volgt bekende content creators, die je meer vertellen over make-up en huidverzorging.

Enige scepsis is overigens wel op zijn plaats. De app voelt soms vooral als gratis reclame voor bedrijven die je allerlei producten willen aansmeren. Die kun je namelijk direct vanuit de app bestellen. Toch kunnen de instructievideo’s in sommige gevallen wel nuttig zijn en scoor je misschien een toffe deal.

Trendio: Beauty video shopping Trendio Live Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Madness/Endless

Ben je niet bang aangelegd en hou je wel van een beetje bloed? Dan is Madness/Endless een erg toffe game. Zoals de titel al belooft, kom je in een eindeloze wereld terecht waar totale gekte eerst. Achter elke hoek vind je de meest gruwelijke wezens die maar één doel hebben: jou van het leven beroven.

Het spel laat zich simpel spelen, indien gewenst zelfs met één hand. Er zijn vijftien verschillende monsters en vier eindbazen die je moet verslaan. De graphics van Madness/Endless zijn even goor als prachtig. Omdat er twee verschillende eindes zijn, ben je voorlopig nog niet uitgespeeld.

→ Download Madness/Endless in de Google Play Store

4. Copyist

Je hebt vast al wel van ChatGPT gehoord. Copyist is één van de Android-apps die gebruik maakt van dit AI-taalmodel om je te helpen bij het schrijven van artikelen. Je kiest uit verschillende tools, zoals blogposts of sociale media-posts. Feitelijk hoef je alleen een onderwerp op te geven en Copyist geeft je een artikel.

Let wel: heel goede artikelen zijn dit vaak niet. Er kan foutieve informatie in staan en ook qua taalgevoel hebben we ChatGPT niet zo hoog zitten. Je kunt Copyist daarom het best gebruiken als een soort basis, waar je zelf verder aan sleutelt. Je betaalt per artikel.