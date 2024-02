De 5 beste Android-apps en -games van de week (#6 2024)

Kijk gratis sportwedstrijden, ontdek je fotokunsten met een nieuwe social media-app en bescherm je koninkrijk tegen kwade monsters en vijanden. Dat en meer lees je in de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 6 in 2024

Iedere week vind je in dit overzicht nieuwe, handige en leuke Android-apps en -games uit de Play Store. We behandelen apps die in het nieuws voorbijkwamen, duiken terug de tijd in naar oude spellen en ontdekken nieuwe sociale media. Veel plezier met de beste Android-apps en -games van deze week!

1. Buddies

Er is weer een nieuwe social media-app beschikbaar. Buddies wil het maken van foto’s spontaner maken dan ooit, waarbij het opnieuw maken van een plaatje niet wordt toegestaan. Sterker nog, je kunt foto’s niet meteen terugzien. Na het maken van een kiekje wordt de zogeheten ‘Bud’ meteen vervaagd.

Voor het eindresultaat moet je wachten tot zondagmiddag. Dan worden alle foto’s onthuld die jij en je vrienden tijdens de week hebt gemaakt. Deze kun je daarna natuurlijk delen en ze blijven in je herinneringen op de app. De app is nog nieuw, dus het aantal gebruikers is beperkt. Nodig daarom vooral je vrienden en familie uit.

Buddies, it disappears... Evendia Gratis via Google Play via Google Play

2. We Are Warriors!

Wie vroeger veel op sites als Speeleiland.nl, Spele.nl en Funnygames.nl zat, kent ongetwijfeld de klassieker ‘Age of War’. Hoewel deze game wel een smartphoneversie heeft, is die met veel betaalde functies niet de meest geliefde. Bekijk voor een nostalgisch gevoel dan de app We Are Warriors!

Deze app doet in de basis hetzelfde als Age of War. Zo reis je door verschillende tijdperken en spaar je voor beter soldaten, maar de app is een stuk beter geoptimaliseerd voor Android en heeft een andere vormgeving. De app is niet altijd even uitdagend, maar wel leuk tijdverdrijf.

We Are Warriors! Lessmore UG 7,2 (46.722 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Eurovision Sport

Ben jij een fanatiek sportliefhebber? Dan heb je geluk, want de EBU (European Broadcast Union) heeft de Eurovision Sport-app gelanceerd. Met deze app bekijk je tientallen sporten zonder abonnement. De EBU geeft daarmee iedere gebruiker toegang tot het kijken van live sportkampioenschappen.

Je kunt onder meer gymnastiek, biatlon en kanoën kijken op Eurovision Sport. Er zal meer dan 43.000 uur aan aan sport per jaar worden uitgezonden, met een gelijke verdeling tussen mannen- en vrouwentoernooien. Veel kijkplezier!

Eurovision Sport Nagravision 4,4 (125 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Yes, Your Grace

Yes, Your Grace is de nieuwste mobiele rpg van gamemaker Noodlecake, bekend van Alto’s Odyssey, Happy Fall en Hmm Fingers. In het spel moet je als Koning Eryk het middeleeuwse koninkrijk van Davern besturen. Je luistert naar je volk en helpt de mensen met het oplossen van problemen.

Tijdens het spel kies je zelf wie je wel en niet helpt, wat het verslaan van eindbazen uiteindelijk makkelijker of moeilijker maakt. De game heeft een mooie retro vormgeving en de stijl is beïnvloed door oude slavische volkeren. Let op: Ja, Your Grace is gratis te downloaden, maar voor toegang tot de hele game betaal je zo’n 5 euro.

Yes, Your Grace Noodlecake 7,4 (1.931 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Countdown Widget

Heb jij je vakantie al geboekt of kijk je heel erg uit naar een feest deze zomer? Houd dan bij hoe lang je nog moet wachten met Countdown Widget. De naam verklapt het eigenlijk al, want met de app maak je aftelklokken die als widget op je thuisscherm staan.

Stel zelf de datum van je feest, evenement of gebeurtenis in en ontwerp klokken die passen bij jouw thuisscherm. Nadat je de widget plaatst, laat ‘ie je weten hoeveel dagen het nog duurt tot je speciale dag. De app bestaat al sinds 2013, maar wordt regelmatig geüpdatet en is de best beoordeelde ‘aftelwidget-app’ in de Play Store.

Aftellen app dagen - Countdown Prometheus Interactive LLC 9 (74.792 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

