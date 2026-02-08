Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11+

Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #6 2026)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
8 februari 2026, 16:04
3 min leestijd
Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #6 2026)

Een verslavend nieuw muziekspelletje, een app om al je media te vergelijken en ranken, een alarmapp die jou wél wakker maakt en twee geinige games.

Dit zijn de beste apps en games van week 6

De week is weer voorbijgevlogen, maar natuurlijk pas compleet met ons vaste overzicht van de beste apps en games. We bespreken er vijf die je in de Play Store vindt en gratis op je toestel kunt downloaden. Met ook deze keer voor ieder wat wils. Komen ze!

1. SuperAlarm

Wie heeft er geen moeite met uit z’n nest komen? Wij soms wel, maar sinds kort is dat probleem aan te pakken met SuperAlarm. De app kent geen snoozefuncties en heeft ook nog eens extra luide alarmen, waardoor even blijven liggen zeker geen pretje is.

SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock
SuperAlarm - Alarm Clock

Die harde geluiden kun je overigens pas uitzetten als je de uitdagingen doet die de app voor je in petto heeft. Denk aan sommetjes maken, schudden met je telefoon, een stukje lopen of een geheugenspelletje doen. Gegarandeerd dat jij daarna wakker bent!

SuperAlarm - Alarm Clock

SuperAlarm - Alarm Clock

Team Pickyz

Gratis via Google Play

2. Mystic Realms

Kaartspellen saai? Niet op je Android, want daar speel je nu Mystic Realms. De naam verraadt al dat deze game een mythologisch tintje heeft. Zo verzamel je prachtige kaarten met wezens uit onder andere de Griekse, Noorse, Ierse en Japanse folklore.

Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms
Mystic Realms

De duels die je met die kaarten speelt, staan bol van de actie. Snel nadenken is vereist om je tegenstanders te kunnen verslaan. En pas op voor de portalen die soms midden in de nacht kunnen opengaan. Hierdoor moet je voortdurend je strategie aanpassen.

Mystic Realms

Mystic Realms

Super Punch Games

Gratis via Google Play

3. Bandle

Muziekspelletjes als Hitster zijn waanzinnig populair op het moment. Veel websites en apps spelen in op die trend. Een van de leukste nieuwe spelletjes is Bandle. Dit is een muziekquiz waarbij je nummers moet raden aan de hand van losse instrumenten.

Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia
Bandle: Guess the Song Trivia

Standaard begin je met de drums. Is jouw oor zo getraind dat je het nu al weet? Vul je antwoord in en kijk of je gelijk hebt. Of druk op ‘skip’ om een extra instrument te horen voor wat meer context. Verder krijg je allerlei vragen en muziektrivia voorgeschoteld.

Bandle: Guess the Song Trivia

Bandle: Guess the Song Trivia

Bandle

Gratis via Google Play

4. Evo Defense

Een chaotisch spel waarbij je planeet plots wordt overspoeld met monsters. Dat is Evo Defense: Merge TD. Die afkorting staat voor Tower Defense, een strategisch speltype met als doel een basis te beschermen tegen golven vijanden door torens te bouwen.

Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD
Evo Defense: Merge TD

Deze game doet het net anders: roep schattige superhelden op, combineer ze en laat ze evolueren om de planeet te beschermen tegen een eindeloze golf van ongewenste gasten. Ieder potje duurt slechts drie minuten, ideaal dus om even tussendoor te doen.

Evo Defense: Merge TD

Evo Defense: Merge TD

BLUE PLANET JOY

Gratis via Google Play

5. Curate

Zit jij vaak te netflixen, lees je graag boeken en houd je ook van een beetje gamen op z’n tijd? Dan wil jij misschien wel cijfers geven aan alle media die je consumeert. Gewoon om het voor jezelf inzichtelijk te maken, maar ook om te kunnen delen met anderen.

Curate
Curate
Curate
Curate

De splinternieuwe app Curate maakt dat mogelijk. Je beoordeelt boeken, games, films en series en krijgt persoonlijke ranglijsten om alles met elkaar te kunnen vergelijken. De info synchroniseert tussen je apparaten als je je aanmeldt met je Google-account.

Curate

Curate

meberko

Gratis via Google Play

