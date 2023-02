De 4 beste Android-apps en games van de week (#7 2023)

Kruip in de huid van een radijs en kun jij goed jagen? Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Daily Dadish

Er is een nieuw deel van Dadish uitgekomen. In Daily Dadish kruip je wederom in de huid van een radijs die op zoek is naar zijn kinderen. De kleintjes zijn spoorloos verdwenen en om te zorgen dat hen niets overkomt, ga je op zoek.

Tot zover het oude vertrouwde recept, dus. Maar, Daily Dadish heeft een unieke functie: alle levels (365 in totaal) van de retroplatformer zijn maar één dag te spelen. Het kost je dus precies één jaar om de hele game te voltooien. De gameplay bestaat vooral uit springen, klauteren en het ontwijken van vijanden.

Daily Dadish Thomas K Young Gratis via Google Play via Google Play

2. Endling – Extinction is Forever

Endling – Exctinction is Forever vertelt het verhaal van een moedervos die haar welpen in leven probeert te houden. Het leefgebied van de vossen is compleet verwoest door menselijk toedoen en overal ligt het gevaar op de loer.

Je moet je welpen niet alleen in veiligheid houden, maar ze ook voeden en nieuwe vaardigheden aanleren. Dat is ontzettend lastig, want niet alleen de leefwereld is onveilig, maar ook nog eens vervuild.

Het dieperliggende thema van Endlin – Exctinction is Forever moge dan ook duidelijk zijn: mensen hebben vaak een vernietigende impact op de leefwereld van de natuur.

Endling *Extinction is Forever HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Pompom: The Great Space Rescue

Pompom: The Great Space Rescue is een schattige platformgame zoals zovelen, met een twist. Je bestuurt namelijk niet het hoofdpersonage, maar de wereld eromheen. Je moet er dus voor zorgen dat de platformen precies snel genoeg gaan en de juiste kant op bewegen om de hamster veilig van A naar B te brengen.

Pompom vereist snelle reflexen en nadenkwerk. Zo moet je snel beslissen of je een brug bouwt om de hamster te vervoeren, of dat je toch op die wijnstok gaat klauteren. Je kunt Pompom: The Great Space Rescue gratis proberen, maar de volledige game kost 4,99 euro.

Pompom: The Great Space Rescue PID Games Gratis via Google Play via Google Play

4. Valiant Hearts: Coming Home

Netflix blijft haar game-aanbod uitbreiden. Afgelopen week verscheen Coming Home, het langverwachte nieuwe deel in de Valiant Hearts-reeks. De opvolger van het origineel uit 2014 focust wederom op de persoonlijke ervaringen van soldaten uit de eerste wereldoorlog.

Coming Home laat vooral het leed, de wanhoop en gruwel van deze strijders zien. De gameplay bestaat uit het oplossen van (relatief simpele) puzzels, het uitvoeren van opdracht en enkele minigames. De game draait vooral om het verhaal en weet dit op een overtuigende manier te vertellen. Alleen Netflix-abonnees kunnen Coming Home spelen.

Valiant Hearts: Coming Home Netflix, Inc. 8,6 (843 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer toffe Android-games en apps?