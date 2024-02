De 5 beste Android-apps en -games van de week (#7 2024)

Scheur op alle deelscooters, plan je dag tot in de details en maak de mooiste pool-trickshots. Je leest dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 7 in 2024

Vrijwel overal is een app voor: boodschappen laten bezorgen, online dating en zelfs voor het uitzoeken en passen van meubilair in je woonkamer. Apps maken je dagelijks leven (vaak) een stukje makkelijker en daarom zetten wij de beste voor je op een rij. En houd je meer van gamen? Dan zitten er iedere week ook een aantal toffe Android-spellen bij. Veel leesplezier!

1. Umob

Deelvervoer is er in veel grote steden. Denk aan deelauto’s, -fietsen en -scooters. Een groot nadeel is dat aanbieders van deelvervoer ieder een eigen app hebben. En zo’n app downloaden maakt het voor jou als gebruiker misschien minder toegankelijk.

De app ‘umob’ maakt hier een einde aan. Met deze ene app reserveer, start en stop je ritten met deelvervoer bij meerdere aanbieders in Nederland. De app combineert zelfs alle deelscooters van Nederland. Ook extra handig: op de kaart zie je duidelijk waar de scooters staan. Veel rijplezier!

umob One app to ride them all 6,8 (23 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Slipstream: Rogue Space

In slipstream ga je samen met je teamgenoten aan het werk in je ruimteschip. De multiplayer game speelt zich rechtstreeks af, dus wanneer vijanden aanvallen moet je er direct bij zijn. Je team wordt aangevoerd door de kapitein.

Op het ruimteschip voer je verschillende taken uit, verken je nieuwe gebieden en word je met je team iedere dag sterker. Daarnaast ziet de game er met zijn 8-bit vormgeving erg tof uit. Slipstream: Rogue Space is nu te downloaden in de Google Play Store.

Slipstream: Rogue Space Subpixel Gratis via Google Play via Google Play

3. Superlist

Ben jij erg geordend? Dan ken je misschien wel de app Wunderlist. Hierin hield je overzichtelijk lijsten en to-do’s bij. De makers van die app gingen in het verleden samen met Microsoft en later werd Wunderlist niet langer ondersteund. Nu is de originele maker van de app terug, ditmaal met Superlist.

Superlist helpt je nog steeds met al je taken. Zo’n lijstje kun je zelfs delen met anderen, zodat iedereen dezelfde taken ziet. Superlist werkt ook goed met bijvoorbeeld de Google Agenda of Slack, zodat je (werk)afspraken overzichtelijk en makkelijk onder elkaar zet. En goed nieuws: de app blijft volgens de makers voor altijd gratis. Veel planplezier!

Superlist Superlist Gratis via Google Play via Google Play

4. 8 Ball Shoot It All

Er gaat niets boven een potje poolen. Voor wie graag tussendoor even oefent, is er 8 Ball Shoot It All. Natuurlijk zijn digitale pool-spelletjes niet nieuw, maar deze game voegt er een extra dimensie aan toe. Letterlijk, want je speelt 8 Ball Shoot It All in 3D.

Dat zorgt er (hopelijk) voor dat je beter je schoten kunt kiezen, meer inzicht krijgt en hogere scores haalt. Speel je toch liever op de ouderwetse manier? Dan kun je ook voor de 2D-modus gaan. Veel poolplezier!

8 Ball Shoot It All - 3D Pool SQUARE ENIX PVT.LTD. 7,8 (178 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Meet

Thuiswerken is onderhand vrij normaal, net als het houden van online meetings. Gebruik jij met je collega’s Google Meet voor zulke videogesprekken? Dan is er een nieuwe modus voor degenen die wel op kantoor zijn. Als je in een vergaderruimte zit, kun je via de Google Meet-app de Companion-modus open.

In de Companion-modus doe je alles wat mensen achter een computer ook kunnen. Denk aan emoji’s sturen, berichten verzenden en je digitale hand opsteken. De functie verschijnt bij sommigen nu al, maar het kan tot twee weken duren voordat ‘ie bij jou beschikbaar is, dus houd de app in de gaten. Veel vergaderplezier!

Google Meet Google LLC 8,8 (10.689.158 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

