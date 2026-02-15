Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #7 2026)

Bak je brood perfect af, verzamel al je linkjes op één handige plek, ga een nieuw schaakavontuur aan en test als allereerst een geinig woordspelletje.

Dit zijn de beste apps en games van week 7

En dat was week 7. Zoals je vast wel weet, sluiten wij de week op Android Planet altijd af met ons overzicht van nieuwe apps en games. Bekijk ze alle vijf en laat ons in de reacties even weten welke jij gaat downloaden, want er zitten weer leuke apps bij!

Sla jij vaak allerlei linkjes op, maar raak je het overzicht soms kwijt? Dat is natuurlijk niet zo gek. Maak daarom gebruik van Pocket Links. Met deze nieuwe app staan al je links, bladwijzers en url’s op één centrale plek, wat je productiviteit zeker ten goede komt.

Importeer en exporteer bladwijzers en maak precies de mappen aan die jij handig vindt, zodat je altijd alles terug kunt vinden. Ook deel je je linkjes eenvoudig met anderen. De app heeft een offline modus en de app vereist geen login, account of cloudopslag.

Pocket Links: Bookmark Manager

2. King’s Gambit

Schaken is hot. Zo is het eeuwenoude bordspel onderwerp van populaire Netflix-series als The Queen’s Gambit en de nieuwe docu Queen of Chess. Ook schaakapps schieten als paddenstoelen uit de grond. King’s Gambit is een nieuw schaakspel met een twist.

In de game komen vijanden van alle kanten op je af. Alleen, je kunt maar één veld per keer bewegen. Daarom moet je slimme combo’s verzinnen en power-ups inzetten om vijanden te verslaan, voordat ze jou te pakken hebben. Heb jij de winnende strategie?

King's Gambit: Chess Survival

3. Proofclock

Brood bakken is een hobby in opkomst, maar kan soms nog een beetje moeilijk klinken. Gebruik de nieuwe handige app Proofclock om zeker te weten dat jouw baksels voortaan lukken. Deze app is speciaal ontwikkeld als je graag zuurdesembrood bakt.

Lastige taken als het uitrekken en vouwen van het deeg, de fermentatie en de tijd dat het brood in de oven moet, worden overzichtelijk uitgelegd in Proofclock. Ook heeft de app timers, schema’s en rekentools om elk zuurdesembrood perfect te laten lukken.

ProofClock

4. Heart of the Forest

Heart of the Forest is een griezelavontuur in een bos. Daar vind je geen zingende vogels en klimmende eekhoorns, maar een wraakzuchtige geest die het op jou en je vrienden gemunt heeft. Dit spel is een zogenaamd FMW-spel, wat staat voor Full-motion video.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van vooraf opgenomen video’s om de actie in het spel weer te geven. Jouw keuzes bepalen het verloop van het spel. Ondertussen komen er allerlei angsten en trauma’s aan het licht. Weet jij de hoofdpersonen in leven te houden?

Heart of the Forest

5. HexPath

We sluiten af met een app die nog in ontwikkeling is, maar die je wel alvast kunt testen. Het is een origineel woordspelletje genaamd HexPath. Doel is om het perfecte pad van woorden te vinden om zo het bord leeg te spelen. Dagelijks is er een nieuwe puzzel.

HexPath draait om woordenschat en strategie en heeft een leuk scoresysteem met wereldwijde ranglijsten. Interesse om het spel te spelen? Word dan tester en installeer de app. Je kunt je feedback direct naar de makers mailen om zo de app te verbeteren.

HexPath: Word Chain Puzzle

