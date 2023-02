De 3 beste Android-apps en games van de week (#8 2023)

Een uitstekende filmgame en de terugkeer van een icoon. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Mega Man X

Hij kwam in 1993 voor het eerst uit op de SNES, maar is nu ook speelbaar op Android-telefoons. Mega Man X laat zich het best omschrijven als een opgepoetste versie van het origineel. De bediening en verhaallijn is bijvoorbeeld hetzelfde, maar alles ziet er veel strakker uit dankzij de HD-resolutie.

Verder kun je nu kiezen uit verschillende moeilijkheidsgraden en het spel zo naar voorkeur moeilijker of makkelijker maken. Helaas kun je Mega Man X niet met externe controllers spelen. Je zult het dus moeten doen met de touchscreenbediening, wat simpelweg minder fijn werkt.

MEGA MAN X CAPCOM CO., LTD. € 9,99 via Google Play via Google Play

2. Firefox

De meeste mensen gebruiken Chrome als browser, maar Firefox is een meer dan uitstekend alternatief. Afgelopen week zijn er drie functies aan de Android-app toegevoegd. Ten eerste kun je nu Firefox Relay gebruiken. Met deze functie is het mogelijk om je echte e-mailadres te verbergen en in plaats daarvan een proxy-adres op te geven.

Dit is bijvoorbeeld handig tijdens het registreren bij apps en websites. Verder kun je dankzij de ClearURL-extensie voortaan ‘schone’ internetadressen kopiëren en plakken. Veel apps en websites voegen teksten aan de URL toe om gebruikers te volgen. Tot slot heeft Firefox een functie gekregen waarmee artikelen voorgelezen kunnen worden, zodat je zelf niet hoeft te lezen.

Firefox Browser: snel en privé Mozilla 9 (4.848.733 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Ten Dates

Is het een speelbare film, of een filmachtige game? Ten Dates zit ertussenin en laat de speler in de huid kruipen van Misha of Ryan, twee in Londen woonachtige singles die op zoek zijn naar de liefde. Tijdens dates moet je op bepaalde momenten belangrijke keuzes maken die de verdere verloop van het verhaal beïnvloeden.

Is je date bijvoorbeeld bezig met een ontzettend langdradig en saai verhaal? Dan kun je diegene netjes laten uitpraten, of snel van onderwerp veranderen. En wat doe je als je date met jou wil armpje drukken? Laat je diegene dan winnen, of ben je daar te fanatiek voor? Ten Dates is een unieke ervaring die in ongeveer twaalf uur valt uit te spelen.

Ten Dates Wales Interactive Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer toffe Android-games en apps?