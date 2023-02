De 5 beste Android-apps en games van de week (#9 2023)

Gratis de belangrijke functie van YouTube Premium en hoe goed kun jij tegen de kou? Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Vivaldi

Vivaldi is allesbehalve de populairste browser, maar de Android-versie heeft er sinds afgelopen week wel een fijne functie bij. Voortaan kun je namelijk audio op de achtergrond door laten spelen. Zo kun je bijvoorbeeld naar een YouTube-video blijven luisteren als het telefoonscherm uitstaat.

Normaal gesproken heb je hier een betaald abonnement op YouTube Premium voor nodig. Verder blokkeert Vivaldi vanaf nu automatisch afspelende video’s en heeft men de Android Automotive-app aangepast waardoor de browser beter oogt op grotere schermen.

Vivaldi Browser: Slim & snel Vivaldi Technologies 8 (38.034 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Whiteout Survival

Er komt een officiële versie van het populaire Frostpunk naar Android, maar tot die tijd kun je aan de slag met Whiteout Survival. Deze game speelt zich, net als de grote inspirator, af in een ijskoude wereld. Om ervoor te zorgen dat jouw bevolking niet doodvriest is het van essentieel belang dat de oven in het midden van het dorp blijft branden.

Dat doe je door de bevolking te laten samenwerken. Zo heb je niet alleen mensen nodig die de oven aan de praat houden, maar ook koks, jagers en houthakkers. Verder moet je vijandelijke aanvallen afslaan en ervoor zorgen dat de inwoners gezond blijven (en niet in opstand komen). Whiteout Survival is minder diepgaand als Frostpunk, maar een leuk warmhoudertje.

Whiteout Survival Century Games Pte. Ltd. 9 (18.725 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Filterbox

Een appje hier, mailtje daar en tussendoor nog een overzicht van de stappenteller: de gemiddelde smartphonegebruiker wordt platgegooid met notificaties. Uiteraard kun je deze meldingen een-voor-een wegvegen, maar je kunt ook grondiger te werk gaan, bijvoorbeeld door FilterBox te downloaden.

Deze app geeft inzicht in de hoeveelheid en soort meldingen die je op dagelijkse basis ontvangt. Vervolgens kun je met een paar tikken op het scherm grote hoeveelheden notificaties filteren en/of helemaal dempen.

Ook handig: alle ontvangen meldingen worden 30 dagen bewaard, mocht je per ongeluk toch een belangrijke notificatie wegvegen. FilterBox kost eenmalig 3,49 euro, maar heeft een gratis proefperiode van 30 dagen.

FilterBox notification manager Ruoxin He 8,6 (2.494 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Final Fantasy XV: War for Eos

Afgelopen week bracht Square Enix Final Fantasy XV: War for Eos uit. In dit nieuwe deel uit de langlopende Final Fantasy-reeks is het de bedoeling dat je een machtig koninkrijk opbouwt en zo lang mogelijk op de troon blijft zitten.

De daadwerkelijke gameplay bestaat vooral uit het voeren van gevechten en het ontdekken van de wereld. De strategische gevechten zijn, zoals gewoonlijk, turn-based. Dit betekent dat jij en de vijand elkaar om de beurt aanvallen. Alhoewel War for Eos een leuke game voor tussendoor is, wordt er naar onze mening wel iets teveel gehamerd op microtransacties.

Final Fantasy XV: War for Eos Machine Zone, Inc. 8,4 (3.958 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Artifact

TikTok, maar dan voor tekst. Artifact gebruikt kunstmatige intelligentie om lezers interessante artikelen voor te schotelen. De app is opgezet door de oprichters van Instagram en kopieert een belangrijk onderdeel van de populaire foto- en video-app: de tijdlijn.



Zodra je Artifact opent krijg je een selectie van artikelen uit allerlei (Engelstalige) media te zien. Klik je op een artikel, dan weet de app dat je mogelijk geïnteresseerd bent in dit onderwerp.

Omdat AI veel gebruikersdata nodig heeft, wordt Artifact weet de app bij ieder gebruik jouw smaak beter in te schatten. Bij het opstarten van de app geef je aan welke interessegebieden je hebt. Mogelijk onderwerpen zijn bijvoorbeeld economie, politiek en (mentale) gezondheid.

Download Artifact in de Google Play Store (gratis)

