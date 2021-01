Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Dentures and Demons 2

Wie van horror en zwarte humor houdt, moet Dentures and Demons 2 zeker eens proberen. Na de vreselijke gebeurtenissen in de eerste game is detective Junior Peexelated gepromoveerd tot sergeant. Varedze City lijkt veilig, totdat Junior een telefoontje krijgt dat kwade krachten toch weer de kop op hebben gestoken….

Dentures and Demons 2 is een sarcastische avonturengame vol skeletten en puzzels. Je kunt het spel gratis spelen, maar er worden wel in-app aankopen aangeboden. Denk hierbij aan extra hoofdstukken en spellen. Ook kun je de advertenties verwijderen. Let op: de game is zeker niet geschikt voor kinderen.

Dentures and Demons 2 Sui Arts 9,8 (3284 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Mind Leak

Ben jij vaak veel te lang aan het scrollen door je sociale media? Er waren natuurlijk al behoorlijk wat apps die je voor dit gedrag waarschuwen. Denk hierbij aan Googles eigen Digitaal Welzijn en diverse alternatieven. Mind Leak is wel een heel leuke aanvulling op het assortiment.

Deze app heeft namelijk een humoristisch randje. Je kunt een video of gifje van je eigen gezicht toevoegen, dat je te zien krijgt zodra het zinloze scrollen weer eens uit de hand loopt. Je kunt instellen na hoeveel minuten je jezelf een seintje geeft. Heb je zin om even lekker de zombie uit te hangen? Dan kun je Mind Like altijd op de sluimerstand zetten.

Mind Leak Michael Diener - Software e.K. 9,8 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Discovery Plus

Heb je alles op Netflix al gezien en vind je het aanbod van Disney Plus en Apple TV Plus tegenvallen? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je, want sinds afgelopen week is het streaminglandschap een speler rijker. Discovery, de thuisbasis van tv-programma’s als Gold Rush, Wheeler Dealers en Deadliest Catch, heeft Discovery Plus gelanceerd.

Met deze streamingdienst kijk je naar alle shows en series van onder meer Discovery Channel, TLC en Animal Planet. Ook produceert men eigen, unieke producties waaronder Fitness Diaries. Hierin worden Nederlandse fitgirls als Famke Louise en Fajah Lourens gevolgd. Discovery Plus kost 3,99 euro per maand, of 39,99 euro per jaar. De eerste week kijk je gratis.

discovery+ | Stream TV Shows Discovery Communications LLC 6,4 (1230 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Colorize

Af en toe zie je kiekjes van heel lang geleden, die toch vrij modern ogen. In veel gevallen gaat het om zwart-witfoto’s die later zijn ingekleurd. Daardoor lijken ze opeens een stuk minder oud. Met de app Colorize kun je thuis hetzelfde effect bereiken. Je pakt bijvoorbeeld een portret van je opa of oma en maakt er met je smartphone een foto van. Colorize doet de rest.

Zoals je in het filmpje hierboven kunt zien, gaat de app behoorlijk subtiel te werk. De kleuren zijn niet al te verzadigd, waardoor het resultaat vrij ingetogen en realistisch is. Je mag Colorize drie dagen gratis proberen, daarna betaal je 5,99 euro per maand.