De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #1 2022)

Zo hou je je goede voornemens vol, de zoektocht naar Samantha en een episch avontuur in kerkers. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Metriport

2022 is nu een dag of negen onderweg en misschien beginnen je goede voornemens inmiddels al te wankelen. Dan kan het helpen om een app te hebben die je gezondheid goed in de gaten houdt. Metriport is zo’n app. Je kunt zo’n beetje elke denkbare activiteit registreren. Hoe lang je hebt gewandeld, wat je hebt gegeten en hoe je mentale stemming is, om er maar een paar te noemen.

Je kunt de app syncen met bijvoorbeeld Google Fit, zodat onder meer je aantal stappen automatisch geïmporteerd wordt. Daarnaast is het mogelijk om grafieken te maken, die laten zien hoe je je ontwikkelt. De basisfuncties zijn gratis te gebruiken, maar als je alles uit Metriport wil halen, heb je een abonnement nodig. Dat kost 39,99 dollar per jaar.

Metriport - Personal Analytics Metriport Gratis via Google Play via Google Play

2. Class of ’09

Als je tien, vijftien jaar geleden op de middelbare school zat, is Class of ’09 mogelijk een feest der herkenning. Het is een sim die je terug laat keren naar de dagen van keiharde afwijzingen en ongebreideld cynisme. Door de ogen van Nicole stap je in een zwarte komedie vol jeugdpuistjes.

Class of ’09 is niet geschikt voor gevoelige zielen. Thema’s als seksisme en racisme spelen een belangrijke rol in het verhaal, dat vijftien verschillende eindes kent. Toch heeft de sim ook wel iets nostalgisch. Je kunt spijbelen, klasgenoten saboteren en natuurlijk eindeloos nieuwe outfits uitproberen.

Class of '09 SBN3 € 4,29 via Google Play via Google Play

3. Where’s Samantha?

Een stuk schattiger en leerzamer is Where’s Samantha? Het verhaal gaat over twee… stukjes textiel! George raakt door een windvlaag zijn vriendinnetje Samantha kwijt en probeert haar te vinden. Wat volgt is een platformgame met 45 levels. Hij is gericht op jongere spelers, maar dankzij de prachtige animatie zullen ouderen er ook zeker plezier aan beleven.

Onderweg moet George allerlei vaardigheden opdoen. Ondertussen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je zelf niet ook wegwaait, want dan vind je Samantha natuurlijk nooit. Je kunt gratis beginnen met spelen, maar vanaf een zeker level moet je de volledige versie van het spel kopen. Dat kost 3,99 dollar.

Where's Samantha? ROKiT Gratis via Google Play via Google Play

4. Quest Hunter

Ben je op zoek naar een nieuwe RPG voor een spannend avontuur? Kijk dan zeker eens naar Quest Hunt. Je moet uit kerkers ontsnappen, vijanden verslaan, puzzels oplossen en ondertussen de skills van je personage verbeteren. Dat doe je alleen, samen met vrienden of online in teams van maximaal vier personen.

Je kunt invloed uitoefenen op het verhaal door keuzes te maken in de dialogen die je tegenkomt. Als je het spel uitspeelt, red je de wereld van eeuwige duisternis, maar hey, no pressure. Het spel is tevens beschikbaar voor iOS, dus je kunt ook met vrienden spelen die een iPhone hebben.

Quest Hunter 2 Zombie Games Gratis via Google Play via Google Play

Ben je op zoek naar meer apps? Lees dan de eerdere edities: