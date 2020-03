De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 10 – 2020

De Play Store staat nooit stil. Er komen continu nieuwe applicaties bij, maar ook bestaande apps worden aan de lopende band van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. Daarom zetten we de beste Android-apps van het moment op een rij.

1. NL Alert

Vanaf nu kun je een NL Alert ook ontvangen met de officiële NL Alert-app. Deze app geeft meer informatie en mogelijkheden dan de standaard noodmelding. De app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee de app betrouwbaarder is dan onofficiële NL Alert-apps. Net zoals een regulier NL Alert verstuurt deze app je een melding bij een ernstig incident in je omgeving.

De Rijksoverheid waarschuwt dat de app geen vervanging is voor de normale NL Alert-meldingen. De NL Alert-app is dan ook vooral bedoeld als middel om extra informatie over noodmeldingen in te zien. Zo bevat de app een kaart van Nederland, waarop met rood is aangegeven in welke gebieden een Alert is uitgestuurd. Onderin beeld word je op de hoogte gehouden van de actuele situatie.

→ Download de NL-Alert-app in de Play Store (gratis)

2. WhatsApp

Sinds januari konden gebruikers van de WhatsApp-bèta al aan de slag met de donkere modus, maar nu is de feature voor iedereen beschikbaar. Draait je smartphone op Android 10, dan wordt de dark mode van de chat-app automatisch ingeschakeld als je het donkere thema van Android hebt geactiveerd. Heeft je toestel Android 9.0 (Pie), dan kun je de donkere modus handmatig inschakelen.

De donkere modus is ideaal voor als je in de avonduren aan het chatten bent met WhatsApp, omdat je niet meer wordt verblind door de felle interface van de app. Daarnaast geeft de functie de chat-app een nieuwe frisse look, die er bovendien voor zorgt dat ‘ie helemaal geschikt is voor Android 10. De nieuwste versie van WhatsApp wordt de komende dagen uitgerold naar alle gebruikers.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

3. Range

De beste manier om geen boetes te krijgen is door je netjes aan de regels te houden. De op-één-na-beste manier is om verkeerscontroles helemaal te ontlopen. Dat kan met de nieuwe Nederlandse app Range. Met de app kan iedereen aangeven waar de politie of overheid verkeerscontroles uitvoert.

Dit geldt niet alleen voor automobilisten; ook reizigers op een brommer of fiets, passagiers in het openbaar vervoer en voetgangers kunnen de app gebruiken om checkpoints te melden of te ontlopen.

Range gaat echter veel verder dan alleen snelheidscontroles. Vrijwel elke overheidscontrole in elke vorm van verkeer is te melden in de app. Automobilisten kunnen bijvoorbeeld niet alleen aangeven waar flitsers staan. Ook controles op papieren en gebruik van mobiele telefoons achter het stuur zijn eenvoudig aan te geven.

→ Download de Range-app in de Play Store (gratis)

4. Splitt

De app Splitt heeft een compleet vernieuwde app. Deze betaal-app is speciaal gemaakt voor groepen. Zo hoef je nooit meer bij te houden wie wat betaalt tijdens een groepsuitje of bijvoorbeeld voor een gezamenlijk cadeau. Samen kun je alle groepsuitgaven in de app bijhouden, die vervolgens binnen één tot drie dagen op je rekening worden bij- of afgeschreven.

In de app maak je met een groep vrienden een groepsrekening aan. Alle uitgaven komen in een tijdlijn te staan. Het maakt niet meer uit wie welke betaling doet, want je kan per uitgave bepalen wie er meedoet. Ook kies je het precieze bedrag per persoon, als iemand bijvoorbeeld iets anders drinkt of eet dan de rest.

→ Download Splitt in de Play Store (gratis)