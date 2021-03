Wekelijks verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echt niet te proberen, want ze zijn het downloaden onwaardig. In dit wekelijkse overzicht verzamelt Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Clan N

Heb je zin in een snelle, chaotische game waarbij je vooral niet teveel hoeft na te denken? Probeer dan Clan N eens. Deze game is, na een paar uitgesteld te zijn, afgelopen week verschenen in de Play Store. Het is een zogeheten brawler, een spel waarin je met wapens tegen vijanden vecht.

Voor het verhaal hoef je de game niet per se te spelen, maar de gameplay is verrassend leuk. Je kruipt namelijk in de huid van een groep samurai die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. Deze moet je inzetten om hordes vijanden een kopje kleiner te maken. Extra leuk is dat je met drie vrienden online kunt spelen.

Clan N Creamative 7,6 (1354 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. TikTok

TikTok heeft afgelopen week twee functies toegevoegd om cyberpesten tegen te gaan, waaronder een ‘pestfilter’. Deze waarschuwt op het moment dat je een mogelijk kwetsende reactie onder een video achterlaat. De speurneus zoekt naar lelijke woorden en beledigingen.

Ook kunnen TikTok-makers vanaf nu zelf bepalen welke reacties onder hun video’s staan. Op die manier krijgen ze meer controle over wat voor commentaar ze krijgen. TikTok hoopt dat de nieuwe opties bijdragen aan een gezelligere sfeer op het platform.

TikTok TikTok Pte. Ltd. 9 (32426433 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Arcane Golf

Arcane Golf is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, een golfgame. Maar, er is een twist. Je slaat namelijk geen balletje op een willekeurige golfclub, maar in een wereld die wordt gedomineerd door draken, gevaarlijke kerkers en allerlei andere mysterieuze zaken.

Je slaat de golfbal een bepaalde kant op door over je scherm te vegen. Hoe harder je de bal ‘aanspant’, hoe harder je slaat. Je moet hierbij handig gebruikmaken van de omgeving. De golfbal kan immers terugkaatsen, maar wanneer ‘ie bijvoorbeeld in het water eindigt ben je af.