De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #10 2022)

Lekker bankhangen, een frustrerend goed spel en Tinder voor je trouwe viervoeter. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. HBO Max

Afgelopen week kwam HBO Max in Nederland uit. De streamingdienst barst van de goede series en films, waaronder The Sopranos, Game of Thrones en Euphoria. Voorheen kon je het aanbod van HBO, een Amerikaanse betaalzender, alleen via provider Ziggo kijken.

Wie voor 31 maart 2022 een abonnement op HBO Max afsluit, krijgt ‘levenslang’ 50 procent korting. Koop je nu bijvoorbeeld het Standaard-abonnement, dan betaal je slechts 3,99 euro per maand in plaats van het dubbele. In onze review van HBO Max vertellen we je alles over de voor- en nadelen van de nieuwe Netflix-uitdager.

HBO Max: Stream TV & Movies WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6,6 (311.170 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Impossible Game 2

Frustrerend vermakelijk. Dat is The Impossible Game 2 in een notendop. Het nieuwe deel is sinds afgelopen week te downloaden, ruim dertien jaar nadat het origineel verscheen. Er is onder meer flink aan de beeldkwaliteit gesleuteld. Alles ziet er veel kleurrijker en dynamischer uit.

Aan de gameplay is (gelukkig) minder veranderd. Je bent nog steeds bezig met het zo goed mogelijk afleggen van een parcours vol hindernissen. Dat doe je door precies op het juiste moment op het scherm te tikken. Dit klinkt simpel, maar het is verdraaid lastig om je timing precies af te stemmen op wat er in de ronduit chaotische spelwereld van The Impossible Game 2 gebeurt. Dit is helemaal het geval wanneer je het opneemt tegen andere spelers van over de wereld.

The Impossible Game 2 FlukeGames Gratis via Google Play via Google Play

3. Gabby

Met Gabby krijgen honden hun eigen social media-app. Deze app laat zich het best omschrijven als een kruising tussen Instagram en Tinder. Hondeneigenaren plaatsen foto’s van hun trouwe viervoeter online, waarna anderen hierop kunnen ‘liken’ en reageren.

Ook zit er een ‘datingfunctie’ in Gabby. Op basis van onder meer ras, activiteitsniveau en leeftijd schotelt de app je mogelijk interessante speelmaatjes voor jouw hond voor. Veeg je deze ‘matches’ naar rechts, dan krijg je de mogelijkheid om te chatten en een hondendate op te zetten. Er zijn momenteel nog maar weinig Nederlandse profielen actief op Gabby, dus mogelijk is het even zoeken.

Gabby - dating/health for dogs Gabby LLC Gratis via Google Play via Google Play

4. Puzzle Quest 3

Nog een opvolger in deze lijst. Puzzle Quest 2 kwam in 2010 uit en sinds afgelopen week kun je aan de slag met deel 3. Voor wie niet bekend is met de serie: in Puzzle Quest probeer je een vijand te verslaan door puzzels op te lossen. Leg je blokjes van dezelfde kleur bij elkaar, dan voert jouw personage een aanval uit op de vijand.

Aan dit spelprincipe is weinig veranderd. Wel kun je in Puzzle Quest 3 uit nieuwe personages kiezen. Deze helden hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen, dus het loont om vooraf even goed na te denken over je keuze. Puzzle Quest 3 is gratis te spelen, maar de ontwikkelaars vragen wel continu om geld (voor bijvoorbeeld in-app aankopen).

Puzzle Quest 3 - Match 3 RPG 505 Games Srl Gratis via Google Play via Google Play

