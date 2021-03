Wekelijks verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echt niet te proberen, want ze zijn het downloaden onwaardig. In dit wekelijkse overzicht verzamelt Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Jemeyah

Jemeyah is een tweedimensionale platformgame voor tussendoor. Het verhaal van het spel is flinterdun maar de gameplay vermakelijk. Je speelt de game als Jemeyah, een eigenzinnige robot die de wereld moet redden van kwaadaardige robots. Dat doe je door hordes vijanden een kopje kleiner te maken, en het zo nu en dan op te nemen tegen een krachtige eindbaas.

Niets nieuws onder de zon, dus. Toch is Jemeyah een vermakelijke game en dat komt vooral door de fraai vormgegeven werelden. Gedurende het spel doorloop je meerdere soorten omgevingen, ieder met zijn eigen kenmerken. Soms komt het gevaar bijvoorbeeld van bovenaf en een andere keer moet je precies op het juiste moment tussen platforms springen.

Jemeyah - Adventure games offline free Knights Gameapp - Fun Free Games 9 (30 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Warpath

Wat was er gebeurd als de tweede wereldoorlog anders was afgelopen? In Warpath maak je het mee. In deze oorlog-strategiegame kruip je in de rol van een legergeneraal die haar/zijn troepen naar de overwinning moet leiden. Dat doe je in eerste instantie door strategisch oorlog te voeren met de manschappen die je hebt.

Maar, de game gaat verder dan dat. Ook diplomatie is belangrijk in Warpath. Door bevriend te raken met de juiste concurrerende legers maak je het jezelf een stuk makkelijker. Warpath is een strategische game die vooral aan te raden is voor snelle beslissers. Ook moet je het hoofd koel houden, want het slagveld kan behoorlijk chaotisch zijn.

Warpath LilithGames 8,8 (107441 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Tweek

Ben jij je standaard agenda beu? Misschien is Tweek dan wel een aanrader. Deze minimalistische agenda-app is wars van toeters en bellen en focust zich alleen maar op productiviteit. De weekplanning toont overzichtelijk wat er de komende dagen moet gebeuren en met kleurtjes kun je aangeven welke taken extra belangrijk zijn.

Bijkomend voordeel is dat je de overzichten van Tweek gemakkelijk kunt printen om ook offline overzicht te bewaren. Je mist dan wel de automatische synchronisatiemodus van de app, want er is ook een webversie beschikbaar voor op je computer. Tweek kan trouwens ook gekoppeld worden met Google Agenda.

Tweek - To Do Weekly Calendar Scada SIA 6,6 (36 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Dungeon of the Endless

Sinds afgelopen week is Dungeons of the Endless speelbaar op smartphones, nadat pc-gamers er eerder al mee aan de slag konden. In deze game baan je je een weg door grimmige kerkers en zijn vijandige inwoners. De truck hierbij is om de talenten van jouw team zo tactisch mogelijk in te zetten.

Je staat in Dungeons of the Endless namelijk aan het roer van een groep Heroes. Al deze helden hebben hun eigen sterke en minder sterke punten. Aan jou de taak om de kwaliteiten maximaal uit te buiten. Door vijanden te verslaan wordt jouw team sterker en krijg je betere uitrusting en wapens. Een minpunt is de bediening: wanneer je een klein smartphonescherm hebt kan het lastig zijn om de individuele karakters te besturen.