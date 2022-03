De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #11 2022)

Trauma’s verwerken met muziek, de mening van Nederland en een handige app voor spelers van Elden Ring. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

1. De Peiling

Welke politieke partijen staan er goed voor in de peilingen? En hoe denken mensen in Nederland over de Russische inval in Oekraïne? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je in de De Peiling. Deze app van tv-programma EenVandaag bestaat al jaren, maar werd onlangs flink vernieuwd.

In de nieuwe app kun je bijvoorbeeld ook uitslagen van opiniepanel-onderzoeken vinden. Dit EenVandaag-panel heeft ongeveer 70.000 leden. Deze mensen worden regelmatig naar hun mening over actuele thema’s gevraagd. Verder kun je in de nieuwe app ook de geschiedenis induiken. Zo zie je bijvoorbeeld hoe (niet) populair Mark Rutte door de jaren heen was.

De Peiling AVROTROS 4 (402 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. A Musical Story

Fans van artistieke games opgelet! In A Musical Story kruip je in de huid van Gabriel, een jongeman die zijn verleden probeert te verwerken door middel van muziek. Vooral belangrijk is dat je een goed ritme hebt. Je beleeft het verhaal namelijk door muziek te maken.

Aan jou de taak om op precies het goede moment de juiste snaar te raken. Dat doe je door op het scherm te tikken. Naast goede muziek beschikt A Musical Story ook over een goed, ietwat dromerig ontwerp. Je beleeft het verhaal in ongeveer drie tot vijf uur. A Musical Story kost 5,49 euro.

A Musical Story Digerati Distribution € 5,49 via Google Play via Google Play

3. Erase.bg

De handigste manier om de achtergrond van foto’s te verwijderen. Daadkrachtiger kunnen we Erase.bg (refererend naar “background”) niet omschrijven. Deze nieuwe app laat je foto’s vanaf je telefoon uploaden (of je maakt ter plekke een foto), waarna het kiekje automatisch wordt geanalyseerd.

Vervolgens haalt Erase.bg de achtergrond weg en kun je de bewerkte foto(‘s) in png-formaat downloaden. De app is volledig gratis en er zijn geen in-app aankopen aanwezig. Ook fijn: Erase.bg plakt geen hinderlijke watermerken op je bewerkte foto. Het enige nadeel is dat de kwaliteit van de photoshops soms ietwat tegenvalt.

Erase.bg PixelBin Gratis via Google Play via Google Play

4. MapGenie

Elden Ring is dé game van het moment. Afgelopen week kwam naar buiten dat dit spel (voor pc’s en gameconsoles) binnen drie weken ruim twaalf miljoen keer verkocht is. Elden Ring is daarmee de bestverkopende nieuwe gameserie van de afgelopen zes jaar. Dat is opvallend, want het spel is allesbehalve toegankelijk.

Sterker nog, Elden Ring is behoorlijk pittig. Je hebt bijvoorbeeld geen wereldkaart bij de hand voor het navigeren. Om Elden Ring iets toegankelijker te maken hebben fans van de serie MapGenie gemaakt, een app met daarin de kaart van Elden Ring. Hierin vind je onder meer interessante plekken, de locatie van vijanden (en eindbazen) en plekken om nieuwe uitrusting te vinden. De onofficiële app is gratis.

MapGenie: Elden Ring Map Map Genie 8,2 (1.317 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

