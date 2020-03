Google Play krijgt er aan de lopende band nieuwe apps bij. Hierdoor is het nog best lastig om het kaf van het koren te scheiden. In dit wekelijkse overzicht zet Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games op een rij.



1. Microsoft Teams

Nederland geeft massaal gehoor aan de oproep van het kabinet om sociaal contact te vermijden. Thuiswerken neemt hierdoor een gigantische vlucht, zo merken ook de makers van videobel-apps. Microsoft Teams is zo’n app om op afstand te overleggen met collega’s.

Maar, Teams is meer dan ‘slechts’ een videobel-app. Indirect vervangt het programma namelijk ook andere apps als Slack omdat je bijvoorbeeld met elkaar kunt chatten. Ook presentaties geven, notities delen en documenten opslaan is geen enkel probleem. Teams heeft een gratis versie en het goedkoopste abonnement kost ruim 4 euro per maand per gebruiker.

→ Download Microsoft Teams in Google Play (gratis)

2. Google Vertalen

Google Vertalen heeft afgelopen week een fraaie update gekregen. Voortaan kan de app vreemde talen direct transcriberen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je op vakantie de enthousiaste taxichauffeur wil verstaan. De functie werd in januari al aangekondigd, maar rolt nu pas uit.

In eerste instantie kun je van en naar acht talen transcriberen: Engels, Frans, Duits, Hindi, Portugees, Russisch, Spaans en Thais. Het transcriberen werkt het best wanneer je in een rustige omgeving bent en maximaal één persoon tegelijk spreekt. Heb je een gesprek met een ander? Dan kun je beter de Gesprek-modus kiezen.

→ Download Google Translate in Google Play (gratis)



3. Socratic

Scholen kregen er deze week een belangrijke verantwoordelijkheid bij: het aanbieden van digitaal onderwijs. Socratic, een nieuwe app van Google, komt dan ook als gelegen. Het programma helpt je namelijk bij vragen over schoolwerk. Socratic is bedoeld voor middelbare scholieren en het hoger onderwijs.

Je kunt de app zo goed als alle vragen stellen. Er kleeft (voorlopig) echter één nadeel aan: Socratic werkt alleen in het Engels. Heb je deze taal goed onder de knie? Dan kom je er al snel achter dat de app verrassend goed werkt. Zodra je een vraag stelt probeert Socratic het antwoord, met bijbehorende uitleg, bij betrouwbare bronnen te achterhalen.

→ Download Socratic in Google Play (gratis)

4. Session

Session is een decentrale chat-app met als stokpaardje dat je geen telefoonnummer hoeft te registreren. De app heeft hiermee een streepje voor op concurrenten als WhatsApp en Telegram. Qua functionaliteit biedt Session alles wat je van een chat-app mag verwachten.

Bij het installeren van Session krijg je een zogeheten Session ID die vrienden kunnen gebruiken om jou berichten te sturen. De chat-app is voorzien van end-to-end encryptie, waardoor de inhoud van een bericht enkel voor jou en de ontvanger zichtbaar is. Session wordt uitgegeven door een non-profit organisatie.

→ Download Session in Google Play (gratis)

5. Park Master

Park Master is een ogenschijnlijk simpele maar verslavende puzzelgame. Het spel draait, wat je op basis van de titel ook mag verwachten, om het parkeren van voertuigen. Dit begint vrij simpel, maar wordt al snel pittig.

De puzzelgame heeft tientallen levels. Aan het begin van iedere ronde zie je hoeveel auto’s je moet parkeren, en waar de parkeerplekken staan. Vervolgens geef je aan welke routes de auto’s moeten volgen om goed in het vak te komen door met je vinger over het scherm te tekenen.

→ Download Park Master in Google Play (gratis maar met advertenties)