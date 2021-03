Wekelijks verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echt niet te proberen, want ze zijn het downloaden onwaardig. In dit wekelijkse overzicht verzamelt Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

Lees verder na de advertentie.

1. Final Fantasy VIII Remastered

Misschien heb je Final Fantasy VIII in 1999 al op de Sony PlayStation gespeeld, maar het destijds razend populaire spel is nu ook op smartphones verkrijgbaar. De Android-versie is gebaseerd op de pc-game van Final Fantasy. De makers hebben zodoende onder meer de grafische kwaliteit en personages opgepoetst.

De gameplay is echter ouderwets vertrouwd. Je kruipt dus in de huid van SeeD die samen met Rinoa de wapens oppakt om tegen het totaliratie regime te strijden. Dat doe je aan de hand van turn-based combat: jij valt eerst aan, dan is je tegenstander aan de beurt en zo voort. Ondertussen worden je poppetjes sterker en krijg je bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden en wapens.

FINAL FANTASY VIII Remastered SQUARE ENIX Co.,Ltd. 8,2 (69 reviews) € 18,99 via Google Play via Google Play

2. Magic: The Gathering Arena

De mobiele versie van het kaartspel Magic: The Gathering is uitgekomen. In het iconische strategische kaartspel neem je het op tegen andere spelers van over de hele wereld. Hierbij speel je meer soorten kaarten vrij, ontvang je beloningen voor winstpartijen en kun je eindeloos sleutelen aan jouw deck.

Ook aan beginners is gedacht, want de mobiele versie van Magic: The Gathering beschikt over een uitgebreide inleiding. Hierin worden beginnende spelers bij de hand genomen en maken ze kennis met hoe het spel precies werkt. Magic is namelijk een behoorlijk complex spel.

Magic: The Gathering Arena Wizards of the Coast LLC 8,2 (257 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Flitsmeister Pitstop

Flitsmeister, de door velen geliefde navigatie-app, heeft sinds afgelopen week iets nieuws. Met Pitstop kun je namelijk je banden laten wisselen op een door jou gekozen locatie en moment. Om deze dienst aan te bieden werkt Flitsmeister samen met Bandenoplocatie.

Met Pitstop kun je dus je zomerbanden laten omwisselen voor winterexemplaren, en vice versa. Het voordeel hierbij is dat het Pitstop-team naar jou komt, in plaats van andersom. Je kiest simpelweg een band en geeft aan waar en wanneer ze verwisseld moeten worden.

Flitsmeister Flitsmeister 9,4 (37922 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. WhatsApp

Nog een grote update afgelopen week. WhatsApp voegde namelijk de mogelijkheid toe om geanimeerde stickerpacks te importeren. Dit is goed nieuws wanneer je een beetje bent uitgekeken op de huidige mogelijkheden. De stickers beginnen na verloop van tijd namelijk een beetje op elkaar te lijken.

Stickers importeren in WhatsApp is heel simpel. Download eerst een stickerpakket naar jouw keuze via de Google Play Store, open de verzameling en kies er vervolgens voor om de geanimeerde plaatjes naar WhatsApp te sturen. Kom je er niet uit? Lees dan onderstaand artikel. Hierin leggen we tot in detail uit hoe het werkt.

Lees verder: Tip: zo importeer je geanimeerde stickers in WhatsApp

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8,4 (132460375 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Balance

De populaire meditatie-app Balance is sinds afgelopen week ook op Android verkrijgbaar. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met meditatiecoaches en probeert gebruikers mentaal te laten groeien aan de hand van allerlei mindfulness-oefeningen.

Wanneer je Balance voor de eerste keer opstart vraagt de app daarom naar je doelen, of het nu gewichtsverlies, beter slapen of het temmen van onrustige gedachten is. De meditatie-app is het eerste jaar gratis, maar daarna moet je de portemonnee trekken. Een jaarabonnement kost een kleine 60 euro.