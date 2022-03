De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #12 2022)

Horrorkatten, Instagram is flink verbeterd en de terugkeer van een klassieker. Dit zijn de beste Android-apps en games van de afgelopen week.

1. Instagram

Het volk heeft gesproken en Instagram heeft geluisterd. Sinds afgelopen week kun je de tijdlijn namelijk weer op chronologische volgorde zetten. Hierdoor verschijnen de meest recente foto’s en video’s bovenaan je overzicht. Voorheen gebruikte Instagram altijd een algoritme om te bepalen welke berichten als eerst te zien krijgen.

Wil jij de chronologische tijdlijn van Instagram terug? Dat doe je door op het Instagram-logo te tikken en vervolgens voor ‘Volgend’ te kiezen. Je kunt trouwens ook voor ‘Favoriet’ kiezen. Hierbij komen berichten van accounts die jij graag volgt bovenaan te staan. Je kunt maximaal 50 favoriete accounts opgeven.

Instagram Instagram 7,2 (132.466.372 reviews) Gratis via Google Play via Google Play Helaas, deze app is van Google Play verwijderd

2. Cat Museum

Normaal gesproken zijn katten vooral schattig en/of klunzig, maar niet in Cat Museum. In deze horrorgame kruip je in de huid van een man die een nieuwe baan als klusjesman bij een weinig populair museum krijgt. De plek wordt bewaakt door een mysterieuze kat die jou, de klusjesman, iets probeert uit te leggen.

En hier begint het verhaal. In Cat Museum ben je vooral bezig met het oplossen van puzzels. Bij ieder raadsel dat je voltooit komt er weer een nieuw stukje van het verhaal naar boven. Je kunt de mysterieuze game gratis uitproberen, maar om alles te ontgrendelen moet je een klein bedrag neertellen.

3. Sleept

Iedereen slaapt, maar niet iedereen slaapt goed. Sleept richt zich op die tweede groep. Deze app wil er namelijk voor zorgen dat je rustiger en beter wakker wordt. Dat doet Sleept door je te wekken met rustgevende muziek (in plaats van een harde alarmtoon) én lichteffecten. Iets voordat je wekker gaat begint de ‘wake-up light’ van de app.

Deze zorgt ervoor dat je al aan het idee van opstaan gewend raakt, voordat de wekker gaat. Vervolgens gaat de daadwerkelijke wekker. Sleept is compleet gratis en beschikt over allerlei aanvullende functies. Je kunt de wekker bijvoorbeeld koppelen met Spotify en zo wakker worden met je favoriete muziek.

4. Samurai Showdown

Gamers van het eerste uur zijn waarschijnlijk wel bekend met Samurai Showdown. Het eerste deel uit deze reeks verscheen in 1993 en staat bekend als de tegenhanger van Street Fighter. Een opgepoetste versie van deze 2D-game verscheen afgelopen week in de Play Store.

In tegenstelling tot Street Fighter, moet je in Samurai Showdown erg voorzichtig zijn. Wanneer je één à twee keer geraakt wordt door je vijand, is het namelijk gedaan. Aan de pittige gameplay is niet gesleuteld en hetzelfde geldt voor de graphics. Het spel ziet er dus ongeveer hetzelfde uit als tientallen jaren geleden.

5. Arabilis: Super Harvest

Wanneer Samurai Showdown zich aan ene kant van het spectrum bevindt, kom je Arabilis: Super Harvest aan het andere uiteinde tegen. Deze game is pacifisten op het hemd geschreven want dit spel is volledig vrij van geweld. In plaats daarvan ben je bezig met het inzaaien, verzorgen en uiteindelijk oogsten van gewassen.

Maar, dat wil niet zeggen dat Arabilis saai is. Integendeel zelfs: de game wordt steeds pittiger. Naarmate je meer verwassen hebt verbouwd neemt de moeilijkheidsgraad toe. Ook moet je zo nu en dan pittige uitdagingen het hoofd bieden. Verder moet je natuurlijk rekening houden met de omstandigheden, want het weer en dieren gaan hun eigen gang.