De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 13 – 2020

Er verschijnen continu nieuwe apps in Google Play. Zie je door de bomen het bos niet meer? Geen zorgen. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Gwent: The Witcher Card Game

Ben je fan van The Witcher-games en leg je graag een kaartje? Dan heb je als Geralt, het hoofdpersonage, vast weleens deelgenomen aan een potje Gwent. Afgelopen week verscheen de Android-app van dit interessante kaartspel. Hierin kun je het opnemen tegen vrienden, maar ook online tegen vreemden.

Het spel is een regelrechte mobiele versie van Gwent uit The Witcher-games op de consoles en pc. Je kunt dus kaarten sparen, je ideale deck (set kaarten) samenstellen en ervaringspunten verzamelen. Het spel is gratis, maar tegen betaling kun je wel extra items in huis halen.

→ Download Gwent: The Witcher Card Game in Google Play (gratis)

2. APKMirror Installer

De populaire website APKMirror heeft deze week een eigen Android-app uitgebracht. Deze applicatie houdt apk-bestanden up-to-date, waardoor jij als eerst met de nieuwste versies van Android-apps aan de slag kunt.

APKMirror Installer zit simpel in elkaar. Na het installeren van de app scant het programma je Android-telefoon op aanwezigheid van apk-bestanden. Vervolgens kun je deze direct updaten, zonder dat je op APKMirror hoeft te zoeken. Het programma zoekt namelijk automatisch de juiste versie voor jou uit.

→ Download APKMirror Installer in de Play Store (gratis met advertenties)

3. War of the Visions

Het heeft geduurd, maar sinds afgelopen week is War of the Visions ook in Nederland verkrijgbaar. Deze spin-off van Final Fantasy Tactics kwam eerder uit in Japan. Het spel gebruikt hetzelfde raster-spelmechanisme als Final Fantasy Tactics. Hierbij kunnen jij en je tegenstander om de beurt een zet doen.

Voor liefhebbers van de Final Fantasy-games zal het verhaal herkenbaar voorkomen. Het spel speelt zich af in Leonis, een koninkrijk dat in oorlog raak met naburige landen. Aan de hand van diverse cutscenes wordt het verhaal verteld. War of the Visions is gratis speelbaar, maar biedt wel in-app aankopen aan.

→ Download War of the Visions in Google Play (gratis)



4. Google Podcasts

Toen Google Podcasts voor het eerst in de Play Store verscheen was het een vrij kale app, maar die tijden zijn voorbij. Vooral de update van afgelopen week voegt een hoop functies toe, naast een fris likje verf. Het vernieuwde design centreert zich rondom de drie tabbladen aan de onderkant van het scherm: Thuis, Zoeken en Activiteit.

Eerstgenoemde toont nieuwe afleveringen van shows waar je op geabonneerd bent. Ook kun je hier nieuwe podcasts ontdekken. Het tweede venster gebruik je om een specifieke show te zoeken en in het laatste tabblad beheer je de podcastspeler. Ook kan Google Podcasts nu automatisch nieuwe afleveringen van shows die jij volgt downloaden.

→ Download Google Podcasts in Google Play (gratis)

5. Path to Mnemosyne

Path to Mnemosyne is een mysterieuze puzzelgame waarin continu wordt geëxperimenteerd met perspectief. Tijdens het spelen wordt de spelwereld bijvoorbeeld regelmatig opgeschud, of zoomt de camera in. Daarbij hoor je continu indringende en aanjagende muziek waardoor de hypnotische ervaring compleet is.

Het verhaal is, net als de vormgeving, behoorlijk minimalistisch. Normaal gesproken is dit een minpunt, maar in het geval van Path to Mnemosyne past het. Aan jou de taak om het einde van het pad te halen. Path to Mnemosyne is typisch zo’n game die je fantastisch vindt, of haat. Een tussenweg is er niet.

→ Download Path to Mnemosyne in Google Play (5,49 euro)