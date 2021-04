Wekelijks verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echt niet te proberen, want ze zijn het downloaden onwaardig. In dit wekelijkse overzicht verzamelt Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

Lees verder na de advertentie.

1. Android Auto

We hebben er ontzettend lang op moeten wachten, maar sinds afgelopen week is het eindelijk zover. Android Auto is officieel in Nederland beschikbaar. Afgelopen dinsdag rolde Google het platform voor onderweg uit. Meer dan 500 automodellen van 50 verschillende merken kunnen ermee overweg.

Android Auto downloaden en gebruiken was al langer mogelijk, maar de officiële uitrol bleef tot nog uit. Om het platform gebruiken moet je je Android-telefoon (met Android 10 of Android 11) koppelen met je auto. Oudere toestellen kunnen de app handmatig downloaden via onderstaande knop. Kom je er niet? Check dan onze handleiding voor het installeren en downloaden van Android Auto.

Android Auto - Google Maps, Media & Messaging Google LLC 8,4 (1.620.007 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Cats in Time

Ben je gek op katten en een puzzelfanaat? Dan moet je Cats in Time eens uitproberen. In deze puzzelgame is het jouw missie om katten te redden die aan het tijdreizen zijn, tegen hun wil in. Je redt de harige vrienden door een hoop puzzels op te lossen. Het komt in de praktijk vooral neer speuren: waar zitten de katten verstopt?

Daarover gesproken, de moeilijkheidsgraad van Cats in Time valt dan ook alles mee. De puzzels zijn niet gigantisch uitdagend. De game leunt dan ook met name op de vrolijke visuele stijl. Een toffe extra is dat de game een augmented reality-modus heeft. Hierdoor kun je in de ‘echte wereld’ rondlopen en katten redden.

Cats in Time - Relaxing Puzzle Game PINE STUDIO 9,4 (173 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Actuflow

Smartphoneverslaving is een serieus probleem. Actuflow probeert hier iets aan te doen. Dat doet de app op een hele simpele manier. Op het moment dat je je telefoon erbij pakt vraagt Actuflow namelijk waarom. Nadat je hebt ingetoetst wat de reden van je smartphonegebruik is, kun je aan de slag.

Vervolgens probeert de app je bij de les te houden door af en toe een herinnering te sturen. Ben je nog steeds bezig met datgene waar je het toestel er voor bij pakte, of zit je inmiddels hersenloos door social media te scrollen? Zodra je de app een paar dagen gebruikt hebt kun je checken welke taken je vooral bezighouden.

Actuflow Yaroslav Neznaradko 9 (138 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Therappy

We sluiten de beste Android-apps van de week af met nog een zelfhulp-app: Therappy. Deze app omschrijft zich als een persoonlijke therapiegids. Therappy zit vol met informatie over mentale gezondheid, geluidsfragmenten om tot rust te komen en oefeningen.

De app helpt gebruikers bij het in kaart brengen van hun gedragingen. Aan de hand van allerlei oefeningen leer je hoe je reageert op bijvoorbeeld stress. Vervolgens kun je deze inzichten omzetten in het veranderen van je gedrag. Het beoogde resultaat? Meer rust in je hoofd. Therappy is natuurlijk geen vervanger voor professionele therapie.