Deze nieuwe Android-apps en games mag je niet missen (editie #13 2022)

Oplossen van moordmysteries en een journalistieke butler. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Who Muted Uncle Marcus?

Ben je gek op Whodunnit-verhalen, waarin je als kijker probeert te achterhalen wie de moordenaar is? Dan moet je Who Muted Uncle Marcus? spelen. Tijdens een jaarlijkse spelletjesavond vertelt oom Marcus dat hij vergiftigd is en geeft jou opdracht om de dader te pakken. Om je een eindje op weg te helpen heeft hij zes verdachte familieleden op een rijtje gezet.

Aan jou de taak om erachter te komen wie Marcus heeft vergiftigd. Dat doe je door de alibi’s van de verdachten te achterhalen. Je hebt dus een scherp oor nodig, want niet iedereen is even eerlijk tijdens de overhoringen. Bovendien probeert iedereen elkaar verdacht te maken, dus je kunt je borst natmaken.

→ Download Who Muted Uncle Marcus in Google Play (5,99 euro)

2. Charlie

“Een persoonlijke journalist.” Zo omschrijft Charlie zich. Deze nieuws-app pakt het compleet anders aan. Je ‘praat’ namelijk met Charlie via een chatvenster. Na het opstarten van de app kun je bijvoorbeeld vragen naar het laatste nieuws. Vervolgens geeft de journalistieke butler een overzicht van de laatste koppen.

Spreekt een titel je aan? Dan geef je Charlie de opdracht om je in een korte berichten bij te praten. Dit alles gebeurt zonder de app te verlaten. Charlie werkt dus als een soort chatbot voor journalistiek. Je kunt bijvoorbeeld ook direct om achtergrondinformatie vragen wanneer je niet weet waar het verhaal over gaat.

→ Download Hey Charlie in Google Play (gratis)

3. Moviedle

Ben jij een echte filmkenner? Kom erachter met Moviedle, een ‘app’ die je in één seconde een hele film laat zien. Vervolgens moet jij raden om welke titel het gaat. Heb je het bij het foute eind? Dan krijg je een herkansing. Moviedle laat de film nogmaals zien, maar dan iets minder snel.

Moviedle is overduidelijk geïnspireerd op Wordle. Deze adaptatie van Lingo, waarbij gebruikers dagelijks een woord moeten raden, werd een tijdje geleden plotseling ontzettend populair. Moviedle staat niet in de Google Play Store. Je speelt de game door naar onderstaande website te gaan. Moviedle is helemaal gratis.

→ Speel Moviedle in de browser (gratis)

4. MijnGegevens

Sinds deze week kun je MijnGegevens downloaden, een nieuwe app van de overheid. Hiermee kom je te weten welke informatie over jou geregistreerd staat, zoals je Burgerservicenummer en financiële gegevens maar bijvoorbeeld ook wanneer de volgende APK-keuring voor de deur staat.

Veel van deze informatie kon je al terugvinden via MijnOverheid, een website van de overheid. MijnGegevens is dan ook vooral een aanvulling voor mensen die deze informatie liever op hun smartphone bekijken.

→ Download MijnGegevens in Google Play (gratis)

5. Critical Slash

Daar waar je bij Who Muted Uncle Marcus? diep moet nadenken, draait het in Critical Slash juist om doen. In deze chaotische avonturengame ben je bezig met het verslaan van vijanden. Dat doe je niet alleen door aan te vallen, maar juist ook door te ontwijken.

Aan het eind van iedere kerker wordt je opgewacht door een eindbaas. Deze heeft vrijwel altijd een zwakke plek, maar aan jou de taak om deze te vinden. Critical Slash draait niet alleen om hakken, maar ook om het steeds sterker maken van je personage. Verslagen vijanden laten namelijk regelmatig interessante wapens en/of uitrusting achter.

→ Download Critical Slash in Google Play (4,89 euro)

Hier vind je nog veel meer toffe Android-apps en games: