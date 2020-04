De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 14 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in Google Play. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. green

green is de nieuwe puzzelgame van Bart Bonte. De Belgische ontwikkelaar maakte eerder al yellow, red, black en blue. In green is het de bedoeling om het scherm compleet groen te maken. Dit doe je door op figuren te tikken en balkjes te verslepen.

De puzzelgame begint simpel, maar wordt gedurende 50 levels steeds pittiger. Logisch en inzichtelijk nadenken blijft hierbij belangrijk. Kom je er niet uit? Tik dan op het lampje rechtsboven om een hint te krijgen. green is gratis, maar voor een bedrag van 1,99 euro verwijder je de advertenties.

→ Download green in Google Play (gratis)

2. Footej Camera 2

De makers van Footej Camera hebben een opvolger gemaakt. Dit programma is bedoeld voor fotografieliefhebbers die graag zelf aan de slag gaan met het configureren van hun camera-setup. Je kunt onder meer de ISO-waarden, lichtinval en focus aanpassen. Ook kun je in RAW fotograferen.

Verder is het mogelijk om zelf gifjes te maken, het aantal frames per seconde te verhogen en heb je een burstmodus waarmee je in een klap meerdere foto’s maakt. Ook timelapses maak je simpel en snel. Al deze functies kun je ook weer individueel naar wens configureren.

→ Download Footej Camera 2 in Google Play (gratis)



3. Filterbox

Filterbox is een notificatiemanager. De app is bedoeld voor mensen die zich storen aan de standaard weergave van meldingen, of deze te simpel vinden. Filterbox toont onder meer de complete meldingengeschiedenis, laat je filters instellen en notificaties terughalen.

De app is fraai vormgegeven. De meldingengeschiedenis wordt bijvoorbeeld aan de hand van een tijdlijn getoond. Verder analyseert de app alle binnengekomen notificaties aan de hand van onderwerp. Zo kun je precies zien welke meldingen jou het meest storen.

→ Download Filterbox in Google Play (gratis)

4. Gwent: The Witcher Card Game

In het vorige app-overzicht maakten we melding van de komst van Gwent: The Witcher Card Game en nu, krap een week later, is het spel al aan zijn eerste update toe. Dankzij de toevoeging van Journey krijg je er 100 levels bij. Ook zijn er nieuwe Leader Abilities toegevoegd waardoor het spel nog uitdagender wordt.

Spelers van The Witcher-games zijn ongetwijfeld bekend met Gwent, het kaartspel dat je in de game kunt spelen. Het verslavende spelletje is sinds vorige week ook verkrijgbaar op Android als losstaande app. Hierin kun je het onder meer opnemen tegen je vrienden, kaarten sparen en je ideale deck samenstellen.

→ Download Gwent: The Witcher Card Game in Google Play (gratis)

5. COVID Radar

Tot slot geen ‘leuke’ app, maar wel een belangrijke. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft afgelopen week COVID Radar uitgebracht. Men wil deze app gebruiken om wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van het coronavirus te doen.

Hiervoor is jouw hulp nodig. Enerzijds brengt de app in kaart hoe de Nederlandse bevolking ervoor staat door op basis van postcode naar symptomen van het virus te turven. Vervolgens wordt deze data gebruikt om de verspreiding te voorspellen, en de zorg klaar te maken voor patiënten. Je gegevens worden anoniem verwerkt.

→ Download COVID Radar in Google Play (gratis)