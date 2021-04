Iedere week verschijhen er weer een hoop apps in de Play Store. De meesten hoef je vanwege de kwaliteit echter niet te proberen. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.

1. AutoSheets (en Tasker)

Ben je bekend met Tasker? Deze app kan allerlei herhalende taken automatiseren zodat jij een hoop tijd bespaart. Afgelopen week heeft Tasker een nieuwe extensie uitgebracht: AutoSheets. Deze ‘plugin’ kan nagenoeg alles automatiseren in Google Spreadsheets.

Met AutoSheets is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe spreadsheets te maken, bestaande data te kopieren naar andere bestanden, nieuwe rijen aan te maken enzovoorts. Een praktijkvoorbeeld is dat je hiermee bijvoorbeeld je bankuitgaven automatisch kunt labelen in een overzichtelijke Google-spreadsheet. Voor de duidelijkheid: je hebt Tasker dus nodig om AutoSheets te gebruiken.

2. Game of Thrones

Ben je gek op Game of Thrones én bordspellen? Dan moet je Game of Thrones: The Board Game eens proberen. In de digitale versie van het bordspel sta je aan het hoofd van één van de zes huizen in Westeros: Lannister, Stark, Greyjoy, Martell, Tyrell of Baratheon.

Aan jou de taak om binnen tien rondes de kroon op te eisen. Hoe je dat doet, mag je zelf kiezen. Je kunt bijvoorbeeld oorlog voeren, juist de samenwerking met anderen opzoeken of een combinatie gebruiken. Tegelijk met het basisspel is ook de uitbreiding A Dance with Dragons uitgebracht.

3. Battery Boy

Battery Boy is een zogeheten running-game, bekend van games als Temple Runner, maar dan met een twist. Het spel houdt namelijk rekening met het accupercentage van je smartphone. Er zijn namelijk vier soorten muntjes om te verzamelen: groene, gele, rode en zilveren.

Je raadt het al: het hangt van je accupercentage af welke valuta je tegenkomt. Deze muntjes gebruik je bijvoorbeeld voor in-app-aankopen. Ook is het natuurlijk een slim trucje van de makers om ervoor te zorgen dat je zo vaak mogelijk het spel opent. De gameplay bestaat vooral uit slim verplaatsen tussen de verschillende banen en het ontwijken van obstakels.

4. Last Time

Last Time is een nieuwe activiteiten-tracker in de breedste zin van het woord. De app onthoudt bijvoorbeeld wanneer je voor het laatst naar de kapper bent geweest, de planten water gekregen of zelf brood hebt gebakken.

Hierbij kun je aantekeningen maken en eventueel direct vervolgafspraken inplannen. Ook is het mogelijk om activiteiten te labelen, bijvoorbeeld qua doel: sport, verzorging of iets anders. Last Time heeft geen advertenties en werkt niet met trackers om je internetgedrag te volgen.

5. MindTree

MindTree is een meditatie-app die ook nog eens erg goed is voor de aarde. De app plant namelijk bomen terwijl je aan het mediteren bent. Je wordt hierbij beloond na het volgen van een sessie. Wanneer je goed voor jezelf zorgt beloont MindTree je dus met een cadeau waar ook de planeet iets aan heeft.

Afgezien van deze unieke twist is MindTree een redelijk standaard meditatie-app. Je kunt onder meer begeleide meditaties volgen, op eigen benen een sessie starten of bijvoorbeeld naar rustgevende muziek luisteren. Ook zit de app boordevol tips. Om gebruik te maken van het bomenplantprogramma moet je een betaald abonnement afsluiten.