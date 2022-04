Dit zijn de beste Android-apps en games van de week (editie #14 2022)

De terugkeer van Angry Birds en de dromen van vrienden lezen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Angry Birds

Angry Birds is terug. Het eerste deel uit de bekende serie, waarin je elkaars vestiging kapot moet maken door het katapulteren van vogeltjes, kwam in 2009 uit voor de iPhone. Later werd het spel naar andere platformen gebracht, waaronder Android, en er zouden nog vele delen volgen. Deze opvolgers werden echter nooit zo goed als het origineel.

Daarom heeft Rovio het eerste deel opnieuw uitgebracht. Het negatieve nieuws is dat de opgepoetste heruitgave geld kost. Je betaalt dus 0,99 euro voor een ruim tien jaar oud spel. Aan de positieve kant: Angry Birds speelt nog steeds heerlijk weg. Je kunt aan de slag met ruim 390 levels dus genoeg spelplezier.

→ Download Rovio Classics: Angry Birds in de Google Play Store (0,99 euro)

2. Supercasts

De opmars van podcasts is niet te stuiten. Grote spelers als Spotify hebben vertrouwen in audioshows en onlangs werd bekend dat Dag en Nacht Media, Nederlands grootste podcastuitgever, is overgenomen door het Deense Podimo. In dit drukke landschap is het dus lastig om als nieuwbakken app een indruk te maken, maar Supercasts slaagt daar aardig in.

Supercasts is namelijk een hele complete podcast-app. Je kunt shows natuurlijk offline downloaden, maar bijvoorbeeld ook bladwijzers maken. Hiermee kun je korte (audio)stukjes uit je favoriete podcast later makkelijk terugvinden. Bovendien is de app vooralsnog helemaal gratis. In de toekomst heb je een abonnement voor Supercasts nodig, zo heeft de maker al laten weten.

→ Download Supercasts in de Google Play Store (gratis)

3. Dreamer

De naam geeft het al weg: Dreamer draait volledig om wat er tussen de lakens gebeurt, maar dan anders. De app laat zich het best omschrijven als een sociaal netwerk voor dromen. Het idee is simpel. Na het wakker worden beschrijf je waar je die avond over hebt gedroomd. Vervolgens kun je deze droom voor jezelf houden, of openbaar maken.

Kies je dat laatste, dan kunnen andere gebruikers jouw droom lezen en eventueel een reactie achterlaten. Dat is natuurlijk heel leuk, maar momenteel zijn er nog maar weinig actieve profielen op Dreamer. Wanneer dat verandert, wordt de app pas echt van betekenis.

→ Download Dreamer in de Google Play Store (gratis)

4. Puzzle Adventure

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de weinig inspirerende naam: Puzzle Adventure is allesbehalve generiek. De game zit boordevol unieke puzzels waarbij je verschillende disciplines aan elkaar moet koppelen. Van ruimtelijk inzicht, inschattingsvermogen tot oog voor detail: met logisch kunnen beredeneren kom je een heel eind.

Het verhaal van Puzzle Adventure is best aardig, maar het draait uiteindelijk vooral om de puzzels. Ook de graphics mogen er wezen. De game is volledig 3D en voert je langs allerlei locaties, waaronder een spookhuis, geheime tombes en bovennatuurlijke werelden. Puzzle Adventure is gratis, maar biedt wel in-app aankopen aan.

→ Download Puzzle Adventure in de Google Play Store (gratis)

