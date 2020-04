De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 15 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in Google Play. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Netflix

Kijk je thuis met het hele gezin naar Netflix? De streamingdienst is afgelopen week een stuk familievriendelijk geworden. Je kunt nu namelijk een pincode voor je Netflix-profiel instellen. Kinderprofielen kunnen daardoor niet zomaar switchen naar andere profielen, zoals die van jou. Je moet namelijk eerst een code invoeren.

Ook is het nu mogelijk om per profiel leeftijdsfilters door te geven. Op die manier zorg je ervoor dat je negenjarige kind bijvoorbeeld geen films met kijkwijzers van twaalf jaar en ouder kan kijken. En ben je het niet eens met die kijkwijzers? Dan kun je sinds afgelopen week ook individuele titels blokkeren.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Sky: Children of the Light

Het heeft even geduurd, maar Sky: Children of the Light is nu verkrijgbaar op Android. In deze gratis game kun je in totaal zeven verschillende werelden ontdekken samen met andere spelers. Sky: Children of the Light is van de makers van Journey, die in 2013 als beste game werd verkozen.

Zodoende heeft ook Sky een heel kenmerkend, dromerig design. Je kunt in de game onder meer vliegen, nieuwe werelden ontdekken en je karakter naar eigen hand zetten. Er zijn in-app aankopen aanwezig, maar het is niet per se nodig om de portemonnee te trekken.

→ Download Sky: Children of the Light in de Play Store (gratis)



3. Google Fit

Hoe blijf jij fit tijdens de quarantaineperiode? Misschien kan Google Fit je hierbij helpen. De gezondheid-app van Google heeft afgelopen week een flinke update gekregen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe tegels toegevoegd waardoor je nog makkelijker een training start.

Ook de toegevoegde stappenteller komt goed van pas. Veel mensen proberen nu dagelijks een bepaald aantal stappen te zetten en daar kan Google Fit nu goed bij helpen. De update rolt sinds afgelopen week uit voor alle Android-telefoons en Wear OS-horloges, maar het kan even duren voordat je ‘m binnenhebt.

→ Download Google Fit in de Play Store (gratis)

4. Hearthstone

Hearthstone is een populair digitaal kaartspel van Blizzard, de makers van onder meer Overwatch en Warcraft. De verslavende game heeft afgelopen week een fikse update gekregen. Er is onder meer een nieuwe speelbare klasse toegevoegd: Demon Hunter.

Ook heeft de game er een nieuwe expansie bij. In Ashes of Outland kun je aan de slag met 135 nieuwe kaarten, die bovendien een interessante speldynamiek met zich meebrengen. De zogeheten minions komen bijvoorbeeld weer in je stapel terecht nadat ze van het spelbord zijn verwijderd.

→ Download Hearthstone in de Play Store (gratis)