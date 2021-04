Iedere week verschijhen er weer een hoop apps in de Play Store. De meesten hoef je vanwege de kwaliteit echter niet te proberen. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie.

1. TomTom AmiGO

Goed nieuws voor mensen die nog weleens nostalgisch terugverlangen naar de tijd waarin het ontzettend hip was om een TomTom in je auto te hebben. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft afgelopen week namelijk een app voor Android Auto uitgebracht, Googles platform voor onderweg.

TomTom AmiGO neemt je dashboardscherm over en begeleidt je aan de hand van het vertrouwde navigatiescherm langs je route. In tegenstelling tot Google Maps gebruikt AmiGO natuurlijk TomTom’s eigen kaarten. Een toffe extra is dat het maatje voor onderweg je ook waarschuwt voor flitsers.

TomTom AmiGO – GPS Maps, Speed Camera & Traffic TomTom International BV 8,8 (92.766 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Google Earth

In coronatijden is Google Earth voor veel mensen de beste manier om alsnog iets van de wereld te zien. De update die Google afgelopen week uitrolde komt dan ook als gelegen. De Timelapse-functie is namelijk ontzettend verbeterd. Op die manier kun je zien hoe de planeet de afgelopen decennia is veranderd.

Wat je te zien krijgt is echter niet altijd hoopgevend. Klimaatverandering is een groot probleem en Google wil met de update een helder beeld schetsen om debatten op te baseren. Wil je de Timelapse-functie zelf proberen? Navigeer dan op je smartphone naar g.co/Timelapse.

Google Earth Google LLC 8,8 (2.729.315 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. SaGa Frontier

Nadat eerder al Romancing SaGa 2 en deel 3 een remaster kregen, is nu ook het in 1997 verschenen spel SaGa Frontier in een fris jasje gestoken. Deze game verscheen destijds op de PlayStation en was niet ontzettend populair, maar achteraf bleek het een role playing-game die de toon zette voor games die daarop volgden.

In SaGa Frontier ervaar je het persoonlijke verhaal van een van de acht hoofdpersonen. Gedurende het doorlopen van deze verhaallijn verken je kerkers en maak je je karakter sterker. De game staat garant voor vele uren spelplezier, maar voelt wel ouderwets aan. Je hebt bijvoorbeeld geen plattegrondje. Ook de ongekend hoge adviesprijs is allerminst toegankelijk.

SaGa Frontier Remastered SQUARE ENIX Co.,Ltd. 9,4 (24 reviews) € 27,99 via Google Play via Google Play

4. The Walking Dead: Survivors

Bij het kijken van The Walking Dead erger jij je vast en zeker regelmatig aan de domme acties van acteurs. Iedereen die denkt het veel beter te kunnen kan sinds afgelopen week aan de slag met The Walking Dead: Survivors. In dit spel is het, zoals je aan de naam kunt aflezen, de bedoeling om zo lang mogelijk te overleven.

In The Walking Dead: Survivors kruip je in de huid van de personages uit de originele stripboekenserie. Om zombies op afstand te houden is het belangrijk dat je je nederzetting zo goed mogelijk beveiligt en elkaar helpt met het opbouwen van een nieuw leven.