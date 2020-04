De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 16 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in Google Play. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Gameloft Classics

Game-ontwikkelaar Gameloft mag twintig kaarsjes uitblazen en om dat te vieren heeft men deze week een gamebundel uitgebracht. Gameloft Classics brengt 30 retrogrames naar je Android-smartphone. Deze spellen zijn uiteraard niet gemaakt voor touchscreens, dus zodra je de bundel opstart krijg je een Gameboy-interface in beeld.

De bundel brengt in totaal 30 games naar je toestel waaronder Asphalt Nitro, Bubble Bash 2, Hero of Sparta en Motocross. De bediening werkt over het algemeen prima, maar tijdens het testen merkte ik soms wel een lichte vertraging. De spellen zijn gratis te spelen, maar Gameloft maakt wel reclame voor zijn nieuwere games.

→ Download Gameloft Classics in de Play Store (gratis)



2. Plex Dash

De makers van Plex, een populaire mediabeheerder, hebben een nieuwe app uitgebracht. Plex Dash moet het leven van mensen met grote eigen mediaservers makkelijker gaan maken. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker de juiste poster bij een film zoeken, checken welke muziek je vaak afspeelt en een oogje in het zeil houden.

Plex Dash is bedoeld voor enthousiaste Plex Media Server-gebruikers. Je hebt daarom ook een Plex Pass nodig, een betaald abonnement. De app gaat behoorlijk diep. Het is bijvoorbeeld mogelijk om conversies te synchroniseren. Plex Dash zelf is gratis te downloaden.

→ Download Plex Dash in de Play Store (gratis)

3. Redshift Sky Pro

Redshift Sky Pro brengt het planetarium naar je Android-smartphone. Aan de hand van 25 op maat gemaakte hoofdstukken wordt je op een toegankelijke manier bijgepraat over het heelal. Ook houdt de app rekening met jouw specifieke locatie en vertelt bijvoorbeeld welke sterren jij vannacht kunt bewonderen.

Verder is het mogelijk om op andere planeten te landen en hun groottes te vergelijken met dat van de aarde. Redshift toont daarnaast fraai vormgegeven 3D-modellen van andere sterrenlichamen, planeten en ruimte-objecten. Goedkoop is de app echter niet. Leren over het heelal kost je een tientje.

→ Download Redshift Sky Pro in de Play Store (gratis)

4. Jitsi Meet

Nu de hele wereld grotendeels thuiszit zijn we voor het sociale contact aangewezen op digitale oplossingen, zoals videobellen. Jammer genoeg nemen veel videobel-apps het niet zo nauw met de privacy van gebruikers. Jitsi Meet is hierop een uitzondering, want de dienst werkt met end-to-end encryptie.

Dit betekent dat anderen niet kunnen meeluisteren naar jouw gesprekken. Ook is de broncode openbaar, waardoor we precies weten hoe het programma werkt. Bovendien wordt Jitsi Meet gemaakt door een ontwikkelaar zonder winstoogmerk en heb je geen account nodig om te videobellen.

→ Download Jitsi Meet in de Play Store (gratis)

5. Dead by Daylight Mobile

Pc-gamers zijn al bekend met Dead by Daylight, maar nu is de game ook beschikbaar voor mobiel. In dit spel kun je twee rollen op je nemen: jager, of overlevende. Kruip je in de eerste rol, dan is het de bedoeling om groepjes mensen op te jagen. Het groepje ‘vluchters’ moet juist ontsnappen aan dit monster door ‘m te slim af te zijn.

Dead by Daylight is natuurlijk een pc-game. De besturing is daarom zo vriendelijk mogelijk gemaakt voor mobiele apparaten. Bovendien worden de speelmappen willekeurig gegenereerd. Hierdoor weten beide kampen niet hoe de wereld in elkaar steekt. Over het algemeen werkt Dead by Daylight prima, maar tijdens het testen had ik wel last van wat bugs.

→ Download Dead by Daylight in de Play Store (gratis)