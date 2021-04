Ben je dol op verhalen met een plottwist? Probeer dan Dead Man’s Phone eens, een ontzettend spannende verhalengame waarin je een moord probeert op te lossen. Verder staan we in het wekelijkse overzicht van beste Android-apps onder meer stil bij Flitsmeister en een uitstekende weer-app.

1. Dead Man’s Phone

Dead Man’s Phone is verre van gezellig, maar wel een ijzersterke Android-game. In het verhalen spel kruip je in de huid van een politierechercheur die de moord op een tiener probeert op te lossen. Het verhaal beleef je door naar bewijsmateriaal op de smartphone van het overleden slachtoffer te zoeken.

Ook ben je bezig met het afnemen van verhoren en praat je met betrokkenen. Beetje bij beetje ontdek je hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. Om spoilers te voorkomen zullen we niet teveel prijsgeven over het verhaal, maar Dead Man’s Phone is bekroond met een BAFTA, de Britse variant van de Emmy’s, en daarmee een ontzettend aanrader.

Dead Man's Phone: Interactive Crime Drama Electric Noir Studios 8 (562 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Access Code Zero

Niet bijster origineel, wel heel vermakelijk. Dat is Access Code Zero in een notendop. In deze platformgame ben je bezig met springen tussen platformen, het ontwijken van vijanden en klauteren. De game speelt lekker vloeiend en voelt een beetje aan alsof de Metroid-games van weleer.

De retrovormgeving moet je liggen, maar feit is dat de vormgeving consequent is toegepast en het spel daardoor als een soepel geheel aanvoelt. De verhaallijn is flinterdun, maar gelukkig maakt de gameplay en het design een hoop goed. Tijdelijk is de game extra goedkoop.

Access Code Zero o3one kinetics € 2,69 via Google Play via Google Play

3. Flitsmeister

Flitsmeister werkt sinds afgelopen week officieel samen met Android Auto. De navigatie-app werd afgelopen maanden al intensief getest en is nu voor iedereen verkrijgbaar. Flitsmeister brengt je niet alleen van A naar B, maar waarschuwt onderweg ook voor trajectcontroles en flitspalen.

De Flitsmeister Android Auto-app neemt het dashboard van je wagen over om je te helpen navigeren. Ook krijg je handige extra’s te zien, zoals hoe hard je momenteel rijdt en wat de maximale snelheid is. Verder zie je bijvoorbeeld de resterende tijd tot je aankomstbestemming.

Flitsmeister Flitsmeister 9,4 (38.451 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Flexcil

Flexcil is al jaren een van de beste pfd-apps voor iOS, en heeft nu de overstap naar Android gemaakt. Met Flexcil kun je niet alleen pfd-bestanden openen en lezen, maar ook heel makkelijk belangrijke stukken markeren, onderstrepen of van (handgeschreven) notities voorzien.

Dat gezegd hebbende, Flexcil is met name ideaal voor Android-tablets die je met een stylus kunt bedienen. Het is soms namelijk lastig om duidelijk te schrijven op relatief kleine smartphoneschermen.

Flexcil Notes & PDF Reader - Notebook, Note-taking Flexcil Inc. 8,8 (18 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Glance Weather

Aan weer-apps geen gebrek in de Google Play Store. Toch heeft dat de makers van Glance Weather er niet van weerhouden om er ook eentje te maken. En gelukkig maar, want Glance Weather weet zich te onderscheiden door heel veel informatie over het weer in een relatief kleine widget te stoppen.

De Glance Weather-widget laat niet alleen de weersvoorspelling per uur zien, maar ook of het buiten licht, bewolkt of donker is. Aan de hand van de icoontjes zie je hoe hard de wind waait en of je rekening moet houden met regen. Al met al is Glance Weather daarmee een van de meest visuele weer-apps die we de laatste tijd zijn tegengekomen.