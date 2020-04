De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 17 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Google Meet

Google Meet heeft een forse update gekregen. Er zijn in totaal vier functies toegevoegd, waaronder de langverwachte rasterweergave zodat je alle gespreksdeelnemers tegelijk kunt zien. De belangrijkste verbetering is de zogeheten ‘rasterweergave’, waardoor je in een groepsgesprek zestien mensen tegelijkertijd in één scherm kunt zien. Voorheen kon je maximaal vier mensen tegelijk aankijken. Tijdens een gesprek kun je de rasterweergave zelf aanzetten.

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om een tabblad uit je browser te presenteren. Hierdoor hoef je dus niet je hele scherm te delen met anderen. Extra fijn is dat je via een Chrome-tabblad ook video’s met audio kunt presenteren.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)

2. Facebook Gaming

Facebook Gaming is een sociale gaming-app en gaat de concurrentie aan met bijvoorbeeld Twitch. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar gameplay-streams van anderen. Dit is een uitzending waarin iemand een game speelt en ondertussen commentaar levert en interactie onderhoudt met de kijkers. Facebook heeft enkele professionele streamers onder contract die hier exclusief gaan uitzenden.

Facebook Gaming helpt je op weg door enkele streams aan te bevelen. Ben je fan van iemand? Dan is het mogelijk om diegene te volgen zodat je op de hoogte blijft van nieuwe streams. Op eenzelfde manier kun je je favoriete games volgen en lid worden van groepen. Deze gemeenschappen focussen zich bijvoorbeeld op het spelen van een bepaalde game. Het laatste tabblad gebruik je om met anderen te chatten.

→ Download Facebook Gaming in de Play Store (gratis)

3. Fortnite

Anderhalf jaar na de release van de populaire game Fortnite is het spel nu ook te downloaden in de Play Store. Ontwikkelaar Epic Games bood het spel alleen aan via hun eigen website. Dat werd gedaan, omdat ze het niet eens waren met het beleid van de zoekgigant. Die houdt bijvoorbeeld een berg inkomsten achter van in-app aankopen, iets wat Epic Games tegen de borst stuitte.

Fortnite is vanaf nu dus makkelijk te downloaden in de Play Store. Als speler van de game merk je trouwens niks van de afdracht aan Google van in-app aankopen. Je kiest een bepaald aantal V-Bucks (de in-game-valuta) die je wil hebben en betaalt daar een vast bedrag voor.

→ Download Fortnite in de Play Store (gratis met in-app aankopen)

4. Gumslinger

Gumslinger is een vreemd shooterspel met rubber-achtige wezens, maar daarom niet minder leuk. Het is een redelijk simpel concept: je staat op een platform en probeert je tegenstander daar vanaf te schieten.

Door de gummi-structuur van de karakters ben je heel veerkrachtig en stuiter je van hot naar her. De verschillende levels en grappige karakters maken dit grappige spel het de moeite waard om eens een kans te geven.

→ Download Gumslingers in de Play Store (gratis)