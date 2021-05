Een nieuwe app om interessante blogs en nieuwsbrieven te ontdekken, een sociaal medium om met anderen over podcasts te kletsen en een kersverse app voor boekenliefhebbers. Ook staan we in dit wekelijkse overzicht van beste Android-apps stil bij een nieuwe puzzelgame, Spotify en de NOS.

1. Wortharead

Het internet staat vol met interessante blogs en nieuwsbrieven, maar hoe ontdek je die? De nieuwe app Wortharead meent het antwoord te hebben. Na het aanmaken van een account geef je je interesses aan (zoals sport, economie of zelfontwikkeling) waarna de app allerlei interessante publicaties serveert.

Tof is dat je in Wortharead ook (betaalde) nieuwsbrieven op Substack kunt ontdekken. Steeds meer journalisten stappen over naar dit soort platformen omdat ze hierdoor bijvoorbeeld meer vrijheid hebben dan bij grote mediabedrijven. Naast het ontdekken van nieuwsbrieven en blogs kun je met Wortharead ook op de hoogte blijven van nieuwe artikelen via de ingebouwde RSS-functie.

Wortharead - News & More

2. Sixit

Sixit is een schattige puzzelgame met een twist. Je kunt namelijk maar zes zetten per puzzel maken. Kom je er binnen deze speelruimte niet uit? Dan moet je opnieuw beginnen. De game dwingt je hierdoor zuinig om te gaan met je bewegingsruimte en creatief na te denken.

In Sixit kruip je in de huid van Pep, een intelligente bosbewoner die ervoor moet zorgen dat een aankomende storm niet zijn hele dorp wegspoelt. Dat doe je door de mysteries van het bos te ontrafelen aan de hand van, jawel, puzzels. Er zitten in-app aankopen in de game, maar je kunt de game gratis downloaden.

Sixit

3. PodRoom

Een kruising tussen Facebook en je favoriete podcast-app: dat is PodRoom. Podcasts staan in deze app centraal. Je kunt dus luisteren naar audioshows, nieuwe shows of genres ontdekken en podcastmakers volgen zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen.

Wat PodRoom uniek maakt, is dat je met medeluisteraars kunt chatten. Op die manier kun je bijvoorbeeld live meepraten over de show, of juist achteraf na borrelen. Extra tof is dat je met PodRoom het gesprek met makers kunt aangaan. Op die manier kun je bijvoorbeeld extra diep op de show ingaan, of iets te weten komen over hun persoonlijke leven.

PodRoom : Podcast Social Network

4. Libro

Libro is een app voor boekenliefhebbers. Net als in bijvoorbeeld Goodreads kun je bijvoorbeeld je eigen bibliotheek samenstellen en zo bijhouden wat je al hebt gelezen en wat je nog weel lezen. Ook doet Libro aan de hand hiervan suggesties voor boeken die je mogelijk interessant vindt.

Libro is anders dan andere boeken-apps, omdat je met deze app boeken van anderen kunt lenen. De app verbindt hiermee boekenliefhebbers die vlakbij elkaar wonen. Dit is echter ook direct het zwakke punt van Libro, want er zijn nog maar weinig Nederlandse gebruikers. Het idee is echter wel tof en iemand moet de eerste zijn, toch?

Libro - book sharing

5. Spotify

Afgelopen week rolde Spotify een forse update uit voor haar Android-app. De hele Muziekbibliotheek is hierbij op de schop gegaan. Voortaan zoek je niet op basis van album of podcast, maar met dynamische filters. De traditionele tabbladen bovenaan – Muziek en Podcasts – zijn verleden tijd.

Met die dynamische filters kun je makkelijker en sneller zoeken. Je kunt zo bijvoorbeeld zoeken naar gedownloade nummers binnen een bepaalde afspeellijst, of naar een specifieke artiest op een album. Ook kun je de weergave van je laatst geluisterde muziek aanpassen van lijstweergave, naar een zogeheten gridweergave.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love

6. NOS

De NOS-app en website zijn in een fris jasje gestoken. De publieke omroep legt voortaan meer focus op video’s, waaronder de populaire uitlegfilmpjes op YouTube. De NOS-app houdt hierbij het bekende verticale beeldformaat van apps als Instagram en TikTok aan om je volledige telefoonscherm te benutten.

Sportliefhebbers kunnen terecht bij de nieuwe sportpagina. Hier kun je bijvoorbeeld livestreams van je favoriete wedstrijden kijken. Ook is het mogelijk om een ‘belletje’ aan te zetten, zodat je een seintje krijgt als de wedstrijd begint. Verder heeft de NOS-app nu nieuwsonderwerpen gebundeld zodat je alle artikelen en video’s over een onderwerp op één plek hebt.