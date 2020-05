De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 18 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Google Meet

Vorige week kwam Google Meet ook al in ons overzicht van beste Android-apps voorbij, maar dit keer is het weer raak. Google zet alle zeilen bij om in te springen op de populariteit van videobellen en heeft Meet daarom tijdelijk gratis gemaakt voor iedereen. Tot en met september kun je zodoende gratis videoconferenties voeren.

Het enige dat je nodig hebt is een Google-account. Normaal gesproken kost Meet geld en kun je bijvoorbeeld alleen met een zakelijk- of studenten-account videobellen. Het voordeel van Meet is dat je zowel op computers als smartphones met elkaar kunt bellen. Een nadeel is dat de beveiliging minder sterk is dan bijvoorbeeld bij WhatsApp. Meet is zodoende minder veilig.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)

2. Fancade

Dit weekend zin om te gamen? Probeer dan Fancade eens. Deze ‘app’ bevat in totaal namelijk 50 vermakelijke minigames. De spelletjes zijn fraai vormgegeven en maken handig gebruik van het touchscreen van je smartphone. De bediening voelt namelijk heel intuitief aan, en dat is bij mobiele games wel eens anders.

Verder kun je met Fancade ook zelf spellen maken. Dankzij de ingebouwde gamemaker kun je relatief makkelijk je eigen spelwerelden maken en uitbrengen. Vervolgens kunnen andere spelers ermee aan de slag. Fancade is gratis te gebruiken, maar voor een klein maandelijks bedrag koop je de advertenties af.

→ Download Fancade in de Play Store (gratis)



3. Snap Search

Steeds meer apps hebben een incognitomodus. Zodra je deze aanzet wordt je geschiedenis niet langer bijgehouden en gaat je privacy er dus op vooruit. Vind je het echter vermoeiend om deze incognitomodus continu per app aan te moeten zetten? Probeer dan Snap Search eens.

Via deze app kun je namelijk alle populaire diensten -zoals Google, YouTube en IMDB- bezoeken zonder dat je geschiedenis wordt bijgehouden. En gebruik je een andere zoekmachine? Ook DuckDuckGo, Bing en Start Page zijn keuzemogelijkheden. Verder beschikt Snap Search ook over een VPN. Hiermee kun je privacyvriendelijker het internet gebruiken.

→ Download Snap Search in de Play Store (gratis)

4. Volume Styles

Volume Styles is een app voor de Android-liefhebber. De applicatie past namelijk het design van je volumepaneel aan, het menu dat je in beeld krijgt zodra je het geluid harder of zachter zet. Met Volume Styles kun je het uiterlijk, afrondingen en de plaats van deze knoppen naar eigen hand zetten.

Heb je even weinig inspiratie? Dan kun je ook uit een van de standaardthema’s kiezen. Verder is het mogelijk om snelkoppelingen toe te voegen. Aangezien Volume Styles het uiterlijk van je telefoon aanpast is het mogelijk dat de app vloekt met andere programma’s. Ook kunnen sommige OnePlus-telefoons niet overweg met Volume Styles.

→ Download Volume Styles in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)