Een nieuwe app voor het ontdekken van muziek, diepe gesprekken voeren met vreemden en Mario Kart, maar dan anders. Ook staan we in dit wekelijkse overzicht van beste Android-apps stil bij een handige parkeer-app en Twitter.

Lees verder na de advertentie.

1. humit

humit (met kleine h inderdaad) is een sociaal netwerk voor het ontdekken en delen van nieuwe muziek. Het idee is simpel: deel een kort fragment van jouw favoriete nummer op het sociale netwerk. Vervolgens kunnen jouw volgers deze fragmentjes (die ‘hums’ genoemd worden) remixen en zo nieuwe muziek maken.

De app draait dus volledig om het ontdekken van nieuwe muziek en hier samen over praten. humit probeert naar eigen zeggen het probleem op te lossen dat bestaande streamingdiensten niet heel goed zijn in het aanraden van verse liedjes. Het idee van humit is interessant, maar het aantal gebruikers laat nog wel te wensen over.

humit - social music sharing and discovery humit media, inc. 9,4 (102 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Postmodern.

Tijd voor een goed gesprek. Met de nieuwe Android-app Postmodern. klets je samen met vreemden van over de wereld over een bepaald thema, onderwerp of vraag. Voorbeelden van gespreksstarters zijn “Geloof je in leven na de dood”, “Wat is het beste boek ooit” en “Wat betekent creativiteit voor jou?”

Met Postmodern. heb je de touwtjes in eigen handen. Je kunt namelijk zelf aangeven hoe lang het gesprek mag duren. De voertaal is Engels en je bent helemaal anoniem op de app. Uiteraard kun je natuurlijk wel later contact met elkaar opnemen, mocht het gesprek bevallen. Laten we hopen dat de actieve, betrokken gemeenschap van Postmodern. zo positief blijft, ook wanneer meer gebruikers de app ontdekken.

Postmodern. Citrus Industries Ltd. 10 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Gaiyo

Gaiyo is een alles-in-1 vervoer-app die je sinds afgelopen week ook als parkeermeter kunt gebruiken. De app van Nederlandse makelij rekent geen transactie- of abonnementskosten, in tegenstelling tot een hoop concurrenten. Betalen doe je achteraf en via de app kun je zien op hoeveel de meter nu staat.

Maar, Gaiyo is meer dan een ‘simpele’ parkeer-app en probeert je met adviezen te laten besparen. Moet je bijvoorbeeld in de binnenstad zijn, maar wil je niet een hoog uurtarief voor parkeren betalen? Dan kun je in Gaiyo een P+R (Park and Ride) toevoegen als tussenbestemming en je aansluitende vervoer (openbaar vervoer, scooter of deelfiets) ook direct plannen.

Gaiyo Find, Book and Pay your Ride Innovactory International BV 8,4 (15 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Twitter Spaces

Heb je minstens 600 volgers op Twitter? Dan kun je sinds afgelopen week aan de slag met Spaces, Twitter’s variant op Clubhouse. Deze app werd begin dit jaar ontzettend populair en laat gebruikers ‘kamers hosten’ om daar vervolgens alleen via audio met elkaar over van alles en nog wat te laten praten.

Spaces werkt precies zo, maar dan op Twitter. Mensen met minstens 600 volgens kunnen een ‘Space hosten’ waarna volgers (en andere accounts) in het publiek kunnen zetten. Denk je dat iemand een nuttige toevoeging aan het gesprek heeft? Dan geef je diegene de microfoon. Wanneer je minder volgers hebt kun je alleen naar gesprekken op Twitter Spaces luisteren.

Twitter Twitter, Inc. 8,4 (17.575.706 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Boom Karts

Mario Kart, maar dan net even anders. Dat is Boom Karts in een notendop. In het afgelopen week verschenen spel scheur je met snelle karts over een racebaan. Er liggen diverse objecten op de baan waarmee je anderen kunt dwarsbomen, bijvoorbeeld door ze te laten uitglijden.

Leuk aan Boom Karts is de multiplayermodus. Hierin neem je het op tegen spelers van over de wereld. Hoe meer races je wint, hoe beter je wagen wordt. Je kunt je kart upgraden en ‘m bijvoorbeeld sneller maken, gladdere banden geven voor tijdens het driften of rapper laten optrekken. De bediening van Boom Karts is even wennen, maar het spelletje is verrassend leuk en verslavend.