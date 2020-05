De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 19 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Forza Street

Voor raceliefhebbers is Forza geen onbekende naam. Het spel is al jaren een begrip op de spelcomputer. Nu is er ook een mobiele versie beschikbaar. Je racet nu echter niet ongekend hard over het circuit, maar op straat. De snelheid blijft echter hetzelfde: Forza Street gaat ontzettend snel en doet een beroep op je reactievermogen.

Door het winnen van races spaar je voor legendarische auto’s. Het aanbod bestaat uit klassieke, Amerikaanse muscle cars tot aan retromodellen. De besturing is compleet aangepast zodat het spel ook goed werkt op je smartphone. Forza Street is gratis, maar biedt wel in-app aankopen aan.

→ Download Forza Street in de Play Store (gratis)

2. Culture on the couch

De lockdownmaatregelen worden binnenkort versoepeld, maar voorlopig is het toch echt het verstandigst om zoveel mogelijk thuis te blijven. De nieuwe app Culture on the couch probeert deze periode van veel thuiszitten zo cultureel mogelijk te maken. In de applicatie wordt namelijk een overzicht gemaakt van virtuele musea, concerten en theatervoorstellingen.

Culture on the couch biedt dus niet zelf online exposities aan, maar maakt je wegwijs in de bestaande mogelijkheden. De app laat je bijvoorbeeld weten wat je deze week in Het Concertgebouw kunt ervaren, wat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag van plan is en welke debatten bij De Balie op de planning staan. Culture on the Couch is gratis te gebruiken.

→ Download Culture on the couch in de Play Store (gratis)



3. World War Heroes

World War Heroes is al langere tijd een van de populairste shooters in de Play Store. Afgelopen week heeft de game, die zich ten tijden van de tweede wereldoorlog afspeelt, een fikse update gekregen. Er is onder meer een nieuwe spelmodus toegevoegd: HQ Defense. Hierbij is het de bedoeling dat je je basis beschermt tegen aanvallen van de tegenpartij.

Verder zijn er nieuwe wapens toegevoegd en is de besturing verbeterd. Ook hebben de makers twee nieuwe Battles Passes geïntroduceerd. Deze uitbreidingen zorgen voor extra spelplezier. Tot slot is het spelletje voortaan stabieler. De ontwikkelaars hebben namelijk enkele bugs weggepoetst. World War Heroes is gratis te spelen, maar tegen betaling kun je extra spulletjes aanschaffen die je in de game zelf kunt gebruiken.

→ Download World War Heroes in de Play Store (gratis)

4. Dolby On

Neem je regelmatig gesprekken op, bijvoorbeeld omdat je ze later moet uittypen voor school of werk? Dan heb je je vast en zeker weleens geërgerd aan de achtergrondruis. Dolby On -inderdaad, een nieuwe app van de mensen achter- maakt een einde aan dit probleem. Zodra je op ‘Opnemen’ tikt luistert de app een paar minuten naar de hoeveelheid ruis, en elimineert de stoorzender na afloop.

Dit scheelt een boel werk, want de focus ligt nu op de daadwerkelijke inhoud van de audio, of het nu om een gesprek, muziekopname of video gaat. Dolby On maakt gebruik van Dolby-audiotechnologie en is ook ideaal voor muzikanten, journalisten en bijvoorbeeld podcastmakers. De app is gratis te gebruiken.

→ Download Dolby On in de Play Store (gratis)