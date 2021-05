Ontsnappen na een bankoverval, je eigen hamburgertent runnen en makkelijk tekst kopieren tussen je computer en telefoon. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

1. One Escape!

Jij en twee vrienden besluiten een bank te overvallen en je dacht dat de alarmen uitstonden, maar ineens staat de politie voor de deur. Lukt het jou om ongezien te ontsnappen? In One Escape! kruip je in de huid van een groep overvallers die ongezien het plaats delict proberen te verlaten.

Dat doe je door zoveel mogelijk gebruik te maken van de unieke mogelijkheden van de speelbare poppetjes. Je kunt kiezen tussen een eend, gorilla en zwijn. One Escape! heeft een humoristische stijl en de gameplay is simpel, maar leuk. Er zijn in totaal meer dan 60 levels beschikbaar waardoor je wel even bezig bent met ontsnappen.

2. Burger Bistro Story

Heb je altijd al je eigen hamburgertent willen runnen? Met Burger Bistro Story kom je erachter of een bestaan als restauranthouder voor jou is weggelegd. In deze nieuwe game kruip je in de rol van een manager van een fastfoodketen.

Van het maken van nieuwe burgerrecepten, aansturen van personeel tot aan het openen van nieuwe etablissementen: alle facetten komen voorbij. Zoals het een goede simulatiegame betaamt is het begin van Burger Bistro makkelijk, maar wordt het al snel pittig. Het is een leuke game die makkelijk wegspeelt, maar wel ietwat aan de prijs.

3. Clipt

OnePlus maakt niet alleen smartphones, maar ook Android-apps. Onder de vlag van OneLab is het bedrijf van plan allerlei experimentele applicaties uit te brengen en de eerste titel is Clipt. Clipt is een klembord-app die zowel op je smartphone, laptop als tablet werkt.

Je gebruikt de app bijvoorbeeld wanneer je iets geschreven hebt op je telefoon, maar daarna verdergaat op je computer. Clipt kan vrijwel alle soorten ‘content’ kopiëren, waaronder tekst, plaatjes, links en zelfs bestanden. Extra handig is de mogelijkheid om in je kopieergeschiedenis te duiken. Clipt herinnert dus niet alleen datgeen wat je als laatst hebt gekopieerd.

4. Edge Side Bar

Altijd je veelgebruikte apps onder je duim. Dat is wat Edge Side Bar voor je regelt. Na het installeren van de app krijg je een zijbalk tot je beschikking die je tevoorschijn tovert door van rechts naar links te vegen. Vervolgens kun je snel Gmail, YouTube, WhatsApp of een andere app openen.

Je kunt Edge Side Bar compleet personaliseren. Je kunt de balk bijvoorbeeld breder, dunner, langer of juist korter maken. Ook de vormgeving van de icoontjes is helemaal aan te passen. Verder is het mogelijk om de positie van de balk te kiezen, wanneer van rechts naar links swipen niet goed uitkomt.