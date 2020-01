De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 2 – 2020

Iedere minuut komen er tientallen apps in de Google Play Store bij. Hier merk je echter weinig van, want de meeste programma’s zijn het downloaden niet waard. In ons wekelijks app-overzicht lichten we de parels uit. Dit zijn de beste Android-apps, games en updates van afgelopen week.



1. Wie is de Mol?

Echte Molloten hoeven we er niet op te wijzen, maar ook tijdens het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ kun je via de Android-app jouw mol voortijdig ontmaskeren. De app is afgelopen week bijgewerkt voor het nieuwe seizoen, dat gisteravond is afgetrapt.

Er is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel moet je een nieuw account aanmaken: profielen van vorig jaar werken niet meer. Elke week, voordat de aflevering begint, deel je punten uit aan kandidaten die jij verdenkt. Gaat jouw mol er uit? Dan ben je je ingezette punten kwijt.

→ Download de Wie is de Mol?-app in de Play Store (gratis)

2. Playlistmania

Playlistmania is het best te omschrijven als een sociale muziek-app. Je kunt met het programma afspeellijsten maken en delen met vrienden. Het fijne aan Playlistmania is dat het programmaatje overweg kan met bekende muziekstreamingdiensten, zoals Deezer en Spotify.

Naast het delen van afspeellijsten kun je de muzieklijsten ook exporteren. Dit is ideaal voor wanneer je van streamingdienst gaat overstappen, omdat je op deze manier al je zorgvuldig samengestelde lijsten kunt meenemen. De makers beloven in de toekomst meer partijen te gaan ondersteunen, zoals Apple Music.

→ Download Playlistmania in de Play Store (gratis)



3. Age of Civilization II Europe

Het populaire strategiespel Age of Civilization heeft een opvolger gekregen. In deel twee is het wederom de bedoeling om het Europese continent te veroveren. Je kruipt hierbij niet in de huid van soldaten aan het front, maar overziet het geheel als generaal. Je kunt het spel daarom het beste zien als een digitale versie van het Risk-bordspel.

Je moet zodoende tactisch te werk gaan en je troepen effectief inzetten. Daarnaast kun je ook diplomatieke wijze te werk gaan, door bijvoorbeeld vredesverdragen te sluiten. Tijdens deze periode kun je bijvoorbeeld weer troepen tactisch positioneren voor een verrassingsaanval. Het spel kent geen in-app aankopen of advertenties.

→ Download Age of Civilization II Europe in de Play Store (gratis)

4. Joinby

Activiteiten brengen mensen bij elkaar. Dat is ook de makers van Joinby niet ontgaan. De nieuwe app wil mensen bij elkaar brengen aan de hand van een gedeelde interesse, zoals een voorliefde voor films, bordspellen of wielrennen. Via het overzicht zie je welke activiteiten er bij jou in de buurt worden georganiseerd.

Joinby lijkt daarmee op Meetup, een andere app om samen activiteiten te ondernemen. De van oorsprong Nederlandse app wil het echter nog lokaler gaan aanpakken, zodat je elkaar gemakkelijker kan ontmoeten. Voorlopig is Joinby alleen in Utrecht actief, maar de makers beloven snel meer plaatsen toe te voegen.

→ Download Joinby in de Play Store (gratis)